Carlos Tevez no cumplió con la regla de que técnico que debuta no pierde

Un exquisito pase de Brahian Alemán a espaldas de la defensa y una definición potente, cruzada y potente de Ramón Sosa para anotar al minuto 79' el 1-0 de Gimnasia y Esgrima amargó el debut de Carlos Tevez como técnico de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Luego de haber recibido una habilitación especial firmada por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el Apache pudo dirigir desde adentro de la cancha, algo que en principio no estaba previsto porque no tiene todavía el título habilitante para ingresar al campo de juego. Lo concreto es que Tevez estuvo en el banco y dio indicaciones a un equipo rosarino que jugó bien y que generó varias llegadas de gol, pero no las pudo concretar.

Perdonó a un Gimnasia que fue más efectivo, pues sin tener tanto la pelota también inquietó y finalmente se llevó los tres puntos. Tiene al uruguayo Brahian Alemán, que es pretendido por Peñarol, y ese es un plus. Se trata de uno de los mejores futbolistas de la Liga Profesional argentina, al que dejaron muy solo para recibir y maniobrar en campo rival. Metió la pelota en el área y dejó de cara al arco a Sosa, quien no perdonó a falta de 11 minutos.

Ganó Gimnasia, que luego de cinco presentaciones quedó al menos en forma provisional como líder, pero lo más trascendente de la noche fue que perdió Tevez, que no pudo cumplir con la regla de que técnico que debuta no pierde.