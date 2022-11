La canción de Uruguay que se hizo viral en la previa del Mundial y que despertó polémica en Argentina y Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Mundial de Qatar está cada vez más cerca y la fiebre mundialista se vive de muchas maneras. Como suele ocurrir en este tipo de torneos, hay canciones que suenan con más fuerza que otras y más allá de aquellas que pueden ser oficiales, los fanáticos también crean las suyas.

Ese es el caso del músico uruguayo Marcos "Pino" Arocena que publicó en Spotify el álbum "Hinchadas mundialistas" con 10 canciones que representan a diferentes países y una de ellas es para Uruguay.

En ella no solo repasa la historia de la Celeste, sino que también chicanea a Argentina, Brasil y Chile, los países vecinos del continente y aquellos con los que Uruguay tiene rivalidad histórica.

"Los tres millones que no te querés cruzar" se llama la canción que se hizo viral en redes sociales y que en Argentina generó polémica.

La letra completa de la canción:

"No soy porteño porque yo no me la creo, no soy brasuca porque no soy pizarrero. Nosotros somos orientales de Uruguay, los tres millones que no te querés cruzar", inicia.



"A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona", haciendo referencia a los títulos de Copa América obtenidos por la Celeste en la vecina orilla en 1987 y 2011.



"Que más decirle a los amigos brasileros, que hasta empatando de local eran primeros. Imaginate que traumados los dejamos que hasta el color de camiseta le cambiamos", agrega en una chicana a Brasil en referencia al Maracanazo de 1950. En ese entonces, la Canarinha utilizaba camiseta blanca con vivos azules, pero tras esa final comenzó a usar la amarilla que hoy luce.



"Y si seguimos con países agrandados, vaya un saludo para los más fracasados. Hasta que sepan cuanto pesa la del mundo, si sos chileno no podes hablar de fútbol", sentencia.



"Vamo', vamo' la Celeste. Vamo' la Celeste, vamo' la Celeee", finaliza.