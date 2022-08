Brian Rodríguez: su deseo de volver a la selección, qué cambio vio y la posible llegada al América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brian Rodríguez dio declaraciones en diálogo con Último al arco (Sport 890) y se refirió a su deseo de volver a la selección uruguaya, qué cambio vio tras la llegada de Diego Alonso y en qué está su posible arribo al América de México.

Respecto de los rumores que indican que cuando estaba todo arreglado entre Los Ángeles FC y el América de México para sellar su llegada al club su DT actual pidió que se quede, Rodríguez afirmó: "Sí, estoy un poco al tanto de todo eso, no sé más que ustedes, no he podido tener esa conversación con nadie de acá, simplemente con mi representante, confío plenamente en él, había intenciones de ellos y mía, así que trataremos de solucionar esta semana".

En este sentido, añadió: "Desde lo reglamentario todavía estamos a tiempo de llegar al América de México".

Al ser consultado acerca de si es cierto que ahora que incrementaron los rumores sobre una posible transferencia el técnico lo comenzó a poner más seguido, declaró: "Mucho han hablado eso, imposible no ver lo que comentan, es trabajo de los demás que se hable de fútbol. He escuchado mucho que han dicho que no vengo jugando, que por la llegada de grandes jugadores no iba a jugar más, pero estoy totalmente en desacuerdo con eso porque yo desde la pretemporada soy titular; en la octava fecha me lesioné en el posterior en el clásico y pude volver recién en unas semanas, después que volví de la lesión pude ser titular".

Por otra parte, manifestó su deseo de emigrar de la MLS: "Sí, tengo muchas ganas, fue lo que le comenté a mi representante y él me puso en contacto con el América; hubo un interés muy fuerte".

Sobre por qué llegó a esta situación en Los Ángeles FC, dijo: "El tema de estar acá ya son tres años y mi contrato se vence el año que viene en noviembre, no iba a tener mucho tiempo de estar acá, siempre he cumplido, he entrenado, el equipo me ha apoyado y pude responderle siendo profesional y cumpliendo con todo. Pienso que es un muy buen cambio ir a la liga mexicana que es muy buena, estoy muy agradecido con Los Ángeles FC y la MLS; es un gran cambio para mi carrera".

En caso de concretarse su llegada al América, el atacante comentó que la transferencia se daría como una venta. A su vez, el jugador contó que uno de sus objetivos es recuperar terreno en la selección uruguaya: "Uno mira la selección de reojo, tuve mucho tiempo lesionado; fueron días difíciles, uno tan joven y pasando por lesiones así es muy complicado; pasé muy mal esos días y esos meses, gracias a los médicos pude mejorar".

Consultado acerca de si en algún momento se puso mal por no estar en la lista de la Celeste, respondió: "Sí, claro, es imposible que uno no se sienta mal por no estar en la selección, yo estuve un montón de tiempo en la Eliminatoria, ver el cambio que tuvieron me pone muy feliz. Al ver triunfar a compañeros míos que no estaban citados me pone muy contento, uno trabajará y verá cómo se darán las cosas para ver si puedo tener la oportunidad".

En último término, hizo alusión a si en algún momento se produjo algún contacto con Peñarol para su retorno al club del que es hincha: "De Peñarol no tengo nada para decir, no he tenido nada, no he llamado ni me han llamado, si Dios quiere en algún momento volveré a mi casa, pero en este momento no pienso volver a Uruguay", cerró.