Brian Ocampo fue presentado en Cádiz y dijo que sería un "sueño" ir al Mundial de Qatar

El extremo uruguayo Brian Ocampo destacó este miércoles en su presentación como nuevo jugador del Cádiz que "sería un sueño" asistir con la selección uruguaya al próximo Mundial de Qatar.

"Es una ilusión que tengo. Venir acá me ayudará a competir a alto nivel y tengo la ilusión de ir con Uruguay al Mundial, claro", manifestó en su primera rueda de prensa como jugador del Cádiz.

Ocampo, de 23 años, llegó del Nacional para reforzar una de las posiciones más demandadas por el entrenador del Cádiz, Sergio González, quien, después de la pretemporada y del inicio de LaLiga Santander, deseaba potenciar el juego por las bandas de ataque.



El futbolista uruguayo definió su fichaje por el Cádiz como el "primer paso grande" de su carrera futbolística y recalcó que jugar en Europa es "lo mejor" y que su intención es "mejorar, crecer y pelear por la permanencia".

Ocampo fue consultado sobre Luis Suárez, con quien compartió plantel primero en la selección y ahora en Nacional. El floridense señaló que tiene "una muy buena relación" con el Pistolero pese al poco tiempo que compartieron.



Además reconoció que antes de firmar con Cádiz habló con el uruguayo Alfonso Espino, quien se encuentra en la institución desde 2018. "Me contó cómo es la ciudad y el club, y me gustó la idea. Siento que acá puedo crecer mucho. Quiero ayudar al club con lo que pueda hacer, ir entrenando partido a partido e ir mejorando con el equipo".



"Lo venía siguiendo por el Pacha y la ciudad es muy linda por lo que vi. Me han nombrado a los jugadores uruguayos que pasaron por acá y les ha ido muy bien", agregó.

El extremo desarrolló su carrera en Nacional, en cuya cantera se formó para dar el salto al primer equipo hace cuatro temporadas. Ocampo fue dos veces campeón uruguayos y dos veces campeón de la Supercopa.



Ocampo es el quinto fichaje del Cádiz para esta temporada, tras el delantero australiano Awer Mabil, el atacante belga Theo Bongonda, el lateral derecho vasco Joseba Zaldúa y el volante cordobés Antonio Blanco.