Brian Lozano explicó la razón por la que deja Peñarol: "No sentí ese apoyo que uno necesita"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Brian Lozano llegó a Peñarol en julio de este año en busca de contención tras no estar cómodo emocionalmente jugando en México. Sin embargo el futbolista admitió que no encontró el apoyo que había venido a buscar y, a su vez, su desempeño estuvo lejos de ser el esperado y por eso se va.

En los últimos había surgido el interés de Atlas, club que tiene el mismo dueño que Santos Laguna, quien posee la ficha del Huevo y allí donde continuará su carrera.

"Es una decisión difícil que me está tocando tomar junto a mi familia (esposa e hijos), pero creo que puede ser lo mejor para mi persona. Así como me tocó venir a Uruguay porque no estaba bien de salud y no estaba disfrutando del fútbol, necesitaba rodearme de mi familia, pero la verdad no sentí ese apoyo que uno necesita para sentirse más útil en lo deportivo", dijo el futbolista a Punto Penal (Canal 10).

"Si uno no está bien afuera de la cancha, en su entorno, es normal que adentro tampoco. Lo hablé con Nacho Ruglio y por bien del equipo y el club lo mejor es que me fuera. Me duele demasiado, soñé roda mi vida con jugar en Peñarol", añadió Lozano, que también sufrió una lesión y que no jugó con la regularidad que se esperaba. "Yo mismo le dije a Leo (Ramos), sacame, no estoy para jugar. Había otros jugadores que le podían dar más que yo", dijo.

"La realidad es que en este tiempo en Peñarol o pude destacar en nada. Sentí mucha impotencia porque las cosas no me salían. Voy a buscar ayuda profesional para poder volver a disfrutar del fútbol", explicó el Huevo.



Consultado sobre la contención de la institución, expresó: "Del club siempre recibí el apoyo, me faltó en el ámbito familiar. De los dos entrenadores tuve el apoyo, incluso en un momento hablé con Leo (Ramos) porque no me sentía en condiciones de jugar".



Lozano dijo no haberse equivocado en venir a Uruguay, sino que lo toma como una experiencia y sostuvo: "La gente y los hinchas no van a entender los motivos de mi salida de Peñarol. Creo que fue un campeonato muy malo a nivel colectivo e individual, obviamente me incluyo".