Brasil pidió a FIFA no jugar el duelo pendiente con Argentina por Eliminatorias

El mundo entero se había preparado para observar uno de los clásicos más importantes del mundo: Brasil-Argentina. Los dos gigantes de Sudamérica se citaron el 5 de septiembre de 2021 en San Pablo para disputar el partido correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias, pero por más que el encuentro empezó, no terminó por la irrupción de autoridades sanitarias paulitas que detuvieron el encuentro. Tras la suspensión, la FIFA demoró en tomar una resolución, pero en febrero decidió que el encuentro debía repetirse. Luego de idas y vuelta el duelo se fijó para este 22 de septiembre en el mismo escenario.

Pero ahora, un mes y 10 días previo a esta fecha, Tite, el entrenador de la Canarinha, expresó su deseo de no jugar el duelo en suspenso, así como ya había opinado en contra de su disputa el director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni.



Es más, la albiceleste aún tiene pendiente la respuesta del TAS a su pedido de no disputar este encuentro, que de no jugarse no cambiaría nada de cara al Mundial de Qatar 2022.

Por esta razón, es que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitará a la FIFA la cancelación del duelo y así lo hizo saber la página oficial de la CBF.



"La comisión técnica no tiene interés en la realización del partido, que está programado para São Paulo. Según los integrantes de la comisión, el partido 'podría ser perjudicial para la preparación de la selección para el Mundial y reportar riesgos de lesiones'...", explica el comunicado.



“Dada la posición del cuerpo técnico, vamos a buscar en este momento a la FIFA para que no se juegue el partido. No escatimaré esfuerzos para asistir al cuerpo técnico. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. la selección, vamos a invertir para que el partido no se lleve a cabo", dijo el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.