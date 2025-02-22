Boston River 2-3 Nacional: en un partidazo, Eduardo Vargas entró y salvó al tricolor, que volvió a ganar

Redacción El País

La jornada del sábado por la cuarta fecha del Torneo Apertura tuvo un verdadero partidazo en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, escenario en el que con un equipo alternativo, Boston River le hizo frente a Nacional, que se quedó con el triunfo por 3 a 2.

El equipo de Jadson Viera se puso en ventaja a los 41' con un gol de Alexander González, pero en los descuentos de la primera parte lo empató el colombiano Julián Millán. En el complemento y a los 48', Christian Oliva adelantó a los de Martín Lasarte con un golazo y a los 53', Gustavo Viera puso el 2-2 dejando el final abierto, pero a los 84' y de penal, el chileno Eduardo Vargas tuvo su estreno goleador en el Bolso y puso el 3-2 definitivo para los visitantes.