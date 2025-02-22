Boston River 2-3 Nacional: en un partidazo, Eduardo Vargas entró y salvó al tricolor, que volvió a ganar

Redacción El País
La jornada del sábado por la cuarta fecha del Torneo Apertura tuvo un verdadero partidazo en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, escenario en el que con un equipo alternativo, Boston River le hizo frente a Nacional, que se quedó con el triunfo por 3 a 2.
El equipo de Jadson Viera se puso en ventaja a los 41' con un gol de Alexander González, pero en los descuentos de la primera parte lo empató el colombiano Julián Millán. En el complemento y a los 48', Christian Oliva adelantó a los de Martín Lasarte con un golazo y a los 53', Gustavo Viera puso el 2-2 dejando el final abierto, pero a los 84' y de penal, el chileno Eduardo Vargas tuvo su estreno goleador en el Bolso y puso el 3-2 definitivo para los visitantes.
Esta tarde, @Nacional consiguió un triunfo sufrido en Florida, al vencer 3 a 2 a @bostonriver, que presentó una alineación alternativa. El colombiano Julián Millán y el chileno Eduardo Vargas marcaron sus primeros goles con la camiseta tricolor. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/Cm9NOfZTDN— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) February 22, 2025
¡Final del partido!
En un partidazo, Nacional le ganó a Boston River por 3 a 2 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida por la cuarta fecha del Torneo Apertura y sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga AUF Uruguaya.
90' | Se van a jugar 5 minutos más en Florida
El árbitro Gustavo Tejera adicionó 5 minutos de descuentos en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.
84' | ¡Gol de Nacional!
Eduardo Vargas tomó la pelota para patear el penal que cobró Gustavo Tejera y la mandó a guardar para poner el 3-2 de Nacional en Florida.
82' | Penal para Nacional
Mauricio Pereyra remató en el medio del área y luego de patear, Joaquín Robatto barrió y lo bajó. Gustavo Tejera cobró penal para Nacional.
70' | Sofocante calor en Florida
Tal como ocurrió en la primera parte, el partido se detuvo para que los jugadores se refrescaran debido a las altas temperaturas en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.
70' | Hernández salvó a Boston River dos veces
A los 69' entró Rómulo Otero y lo esperaba un tiro libre que ejecutó y obligó a una muy buena atajada de Ernesto Hernández, quien en la siguiente también se lució con otra tapada ante el venezolano.
64' | Otra de Ancheta para Nacional, que está cerca del tercero
Emiliano Ancheta recibió esta vez afuera del área y sacó otro fuerte remate cruzado que se fue lamiendo el palo derecho del arco que defiende Ernesto Hernández.
60' | Llegó Boston River
Otra pelota larga en la ofensiva que derivó en tenencia de pelota y el balón le quedó a Agustín Anello, quien remató desde afuera del área pero por arriba del horizontal.
59' | Lo tuvo Nacional con Emiliano Ancheta
Buena jugada ofensiva de Nacional por la derecha y la pelota le quedó a Emiliano Ancheta, quien remató cruzado y afuera en otra chance de gol que generó el tricolor en Florida.
53' | ¡Gol de Boston River!
Patriada de Fernando Muñoa, quien se la dejó a Gustavo Viera y el volante, entrando al área de Nacional, sacó un remate cruzado que rebotó en Gabriel Báez y se metió contra el palo derecho de Luis Mejía para poner el 2-2 en Florida.
51' | Lo tuvo Nacional con Villalba en ataque
En velocidad, Lucas Villalba encaró por la derecha y entrando al área sacó un remate cruzado que obligó a una buena intervención de Ernesto Hernández, quien evitó el tercer gol de Nacional.
48' | ¡Gol de Nacional!
De una serie de rebotes tras un tiro de esquina, la pelota le quedó a Christian Oliva, quien con un tremendo zapatazo puso el balón contra un palo y anotó el segundo de Nacional, que pasó a ganar 2-1 en Florida.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya está en marcha el complemento del partido que en Florida empatan 1-1 Boston River y Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
45' + 3' | Se terminó el primer tiempo
Se fue la primera parte en Florida, donde Boston River y Nacional están empatando 1-1 en el Estadio Campeones Olímpicos. Alexander González abrió el marcador a los 41' para el local y en los descuentos lo igualó Julián Millán para la visita.
47' | ¡Gol de Nacional!
Tiro de esquina desde la izquierda del ataque de Nacional ejecutado por el Diente López y cabezazo de Julián Millán directo al fondo de la red para poner el 1-1 en Florida.
45' | Se van a jugar 3 minutos más en Florida
El árbitro Gustavo Tejera adicionó tres minutos para la primera parte en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.
44' | El Diente López primero y Coates después tuvieron el empate tricolor
Tras una buena jugada por derecha, Lucas Villalba la mandó al área y el Diente López definió bien pero la pierna de Ernesto Hernández mandó la pelota al córner. De ese tiro de esquina vino un cabezazo de Sebastián Coates que bien pudo ser el empate en Florida.
41' | ¡Gol de Boston River!
Pelota filtrada al área que le quedó a Alexander González otra vez pero ahora, el delantero del Sastre definió solo y sin marca para poner el 1-0 en Florida.
31' | Boston River desperdició una chance inmejorable
Saque de arco de Ernesto Hernández, se durmió toda la línea de defensores de Nacional y el balón le quedó a Alexander González, quien en velocidad se metió en el área y remató pero no pudo definir bien y el disparo se fue apenas por arriba del horizontal. Lo tuvo Boston River.
30' | Lo tuvo Julián Millán por arriba
Córner desde la izquierda del ataque de Nacional y en las alturas ganó Julián Millán pero el cabezazo del colombiano se fue por arriba del horizontal.
23' | Herazo las busca todas y sacò otro remate desde lejos
Diego Herazo recibió otra pelota en la ofensiva de Nacional, la peleó ante los defensores de Boston River y volvió a sacar un fuerte remate de media distancia que se fue por arriba del horizontal.
22' | Remate de Alexander González que atajó Mejía
Boston River, de a poco, de anima en ataque y en otra llegada la pelota le quedó a Alexander González, quien sacó un remate que contuvo bien Luis Mejía.
18' | Casi abre el marcador Boston River
La robó el Sastre por la derecha y el pase atrás fue para Agustín Albarracín, quien intentó definir con la cara externa de su zapato pero el balón rebotó en la cabeza de Coates y el peligro se alejó del área de Nacional.
15' | Dominio tricolor en Florida
Los primeros 15 minutos del encuentro muestran a un Nacional activo en la ofensiva y con varias llegadas sobre el área rival, mientras que Boston River apela a la salida rápida de contra pero hasta ahora sin profundidad.
11' | Lo tuvo Nacional y salvó Ernesto Hernández
Gran acción colectiva de Nacional entre López, Herazo y Jeremía Recoba, quien recibió del colombiano y definió de primera pero se encontró con una gran atajada de Ernesto Hernández.
10' | La primera aproximación de Boston River
Tras buena acción colectiva, la pelota le quedó a Agustín Albarracín por el callejón central y el exjugador de Wanderers sacó un fuerte remate de media distancia que se fue afuera.
9' | Otra de Herazo en la ofensiva de Nacional
Buen pase filtrado para Diego Herazo, quien la peleó entre dos zagueros y sacó un remate, pero fue mordido, ancho y afuera. Una chance más para el colombiano en un Nacional que domina y busca el primero.
3' | La primera aproximación de Nacional
Gustavo Viera perdió la pelota en la mitad de la cancha y corriendo hacia su área el balón le quedó a Diego Herazo, quien sacó un potente remate de media distancia que se fue por arriba del horizontal.
¡Empezó el partido!
Ya están jugando Boston River y Nacional en el Estadio Campeones Olímpicos de la ciudad de Florida por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
Boston River 2-3 Nacional
TORNEO APERTURA
Cancha: Estadio Campeones Olímpicos
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Carlos Barreiro y Javier Irazoqui
Cuarto árbitro: Federico Modernell
VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad
Boston River
Ernesto Hernández
Joaquín Robatto, Marcos Gómez, Mateo Rivero, Jairo O’Neill
Federico Dafonte (72’, Kevin Soto)
Gustavo Viera (72’, Franco Suárez), Agustín Albarracín (72’, Agustín Amado), Facundo Muñoa, Agustín Anello (88’, Facundo Rodríguez)
Alexander González (57’, Nicolás Campos)
D.T. Jadson Viera.
Nacional
Lucas Morales, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez
Luciano Boggio (61’, Rodrigo Mederos), Christian Oliva
Lucas Villalba (68’, Rómulo Otero), Nicolás López (79’, Mauricio Pereyra), Jeremía Recoba (61’, Bruno Arady)
Diego Herazo (79’, Eduardo Vargas)
D.T. Martín Lasarte
Goles: 41’ Alexander González, 53’ Gustavo Viera (Boston River); 45’+2’ Julián Milán, 48’ Christian Oliva, 84’ Eduardo Vargas de penal (Nacional)
Amarillas: 38’ Agustín Anello, 47’ Alexander González, 85’ Agustín Amado (Boston River); 32’ Christian Oliva, 43’ Jeremía Recoba (Nacional)
Así fue la salida de Nacional a la cancha en el Campeones Olímpicos de Florida
Salió Nacional a la cancha para enfrentar a Boston River en Florida.
Entra Nacional a la cancha del Estadio Campeones Olímpicos de Florida para visitar a Boston River.— Diego Domínguez 🌐 (@Digadoma) February 22, 2025
Toda la cobertura en @ovacionuy pic.twitter.com/HyZ76iw3L6
Luciano Boggio respondió en la jornada de este sábado, entró en la convocatoria y será titular
Si bien se manejaba como duda ya que había tenido un problema en la rodilla, en la jornada de este sábado, tanto en la Ciudad Deportiva Los Céspedes como en el calentamiento previo en Florida, Luciano Boggio respondió bien y será titular en el equipo de Martín Lasarte.
Los hinchas de Nacional agotaron los 1.500 boletos para ver a su equipo en Florida
La parcialidad de Nacional agotó todas las entradas disponibles para ver al equipo de Martín Lasarte frente a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Habrá 1.500 tricolores en las tribunas.
Equipo confirmado de Boston River: Jadson Viera rota pensando en la Copa Libertadores y pone un once alternativo
Con un equipo totalmente alternativo ya que este miércoles visitará a Ñublense, Boston River pone un once con suplentes para recibir a Nacional en el Campeones Olímpicos de Florida.
📋 Confirmado 𝐁𝐨𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫 🟢🔴— BOSTON RIVER (@bostonriver) February 22, 2025
¡A buscar los 3 puntos! 👊#VamosElBoston 🟢🔴 pic.twitter.com/1O1EO7bnEn
La cancha del Estadio Campeones Olímpicos de Florida no está en perfectas condiciones para el encuentro
Algunos sectores del campo de juego del Estadio Campeones Olímpicos de Florida están desgastados y algo secos.
Salió Nacional a la cancha para hacer el calentamiento previo al partido frente a Boston River
Sale a calentar Nacional en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. “Christian, lo que hablamos: empezamos a tocar dos o tres minutos y nos juntamos”, le dice el profe Marcelo Tulbovitz a Oliva antes de la arenga previa al partido.
Sale a calentar Nacional en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.— Diego Domínguez 🌐 (@Digadoma) February 22, 2025
“Christian, lo que hablamos: empezamos a tocar dos o tres minutos y nos juntamos”, le dice el profe Marcelo Tulbovitz a Oliva antes de la arenga previa al partido. @ovacionuy pic.twitter.com/NKzIcaQBR8
El Campeones Olímpicos empieza a tomar color de cara al partido que empieza a las 17:09 en Florida
Haciendo gala de su reciente remodelación, el Estadio Campeones Olímpicos de Florida espera por el encuentro entre Boston River y Nacional.
Así está el Estadio Campeones Olímpicos a esta hora. Listo para recibir el partido entre Boston River y Nacional a partir de la hora 17:00.— Diego Domínguez 🌐 (@Digadoma) February 22, 2025
Toda la cobertura minuto a minuto en @ovacionuy pic.twitter.com/p7XkBB4dGx
Nacional confirmó el equipo para enfrentar a Boston River desde las 17:00 en Florida
Martín Lasarte repite los 11 que salieron a jugar frente a Progreso en el 5 a 1 de Nacional, que ahora en Florida va en busca de su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Boston River 💪🏼🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) February 22, 2025
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⚽️ Fecha 4️⃣ Torneo Apertura pic.twitter.com/19tmpRizEv
La razón por la que Nicolás Rodríguez no está en la convocatoria de Nacional para enfrentar a Boston River
El Ojito Nicolás Rodríguez finalmente no integró la convocatoria de Nacional para viajar a Florida este sábado debido a un tema físico. En la semana tuvo una dificultad en el gemelo y prefirieron guardarlo por precaución para no arriesgarlo.
Así llegan Boston River y Nacional a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya
El equipo de Jadson Viera aún no conoce la victoria en la Liga AUF Uruguaya, ya que en tres partidos disputados, suma dos empates y una derrota. Viene de igualar 1-1 con Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Nacional por su parte, comenzó el Apertura con derrota 1-0 ante Montevideo City Torque, luego empató el clásico con Peñarol 1-1 y en la tercera etapa goleó a Progreso 5-1.
Los convocados de Nacional para visitar a Boston River en Florida: las ausencias y los dos regresos juveniles
El entrenador Martín Lasarte ya dio a conocer sobre el mediodía de este sábado la lista de los futbolistas que viajaron al interior del país para visitar el Estadio Campeones Olímpicos. Tal y como había adelantado Ovación, la nómina se presenta con varias novedades, entre ellas la ausencia de Yonatan Rodríguez y Nicolás "Ojito" Rodríguez (ambas por decisión técnica), además de Diego Polenta (expulsado). Leé la nota acá.
🫡 Lista de jugadores convocados para enfrentar a Boston River en Florida 💪🏼— Nacional (@Nacional) February 22, 2025
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¿Dónde ver en vivo el partido entre Nacional y Boston River por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya?
El encuentro que desde la hora 17:00 jugarán Boston River y Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida se podrá ver en vivo a través de la señal de cable de VTV Plus y mediante la plataforma digital de Disney+.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Boston River y Nacional en el Campeones Olímpicos de Florida!
El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del encuentro que desde las 17:00 horas protagonizarán en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida los equipos de Boston River y Nacional.