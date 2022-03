El bombo de Uruguay en el sorteo del Mundial y a qué rivales evitará en primera fase

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Terminó la Eliminatoria en Sudamérica y por ende para Uruguay. La Celeste, que faltando cuatro fechas estaba séptima y al ganar todos los encuentros restantes culminó en el tercer lugar, llegó a la última fecha clasificada y consciente de que estará en el bombo 2 en el sorteo del Mundial que se efectuará este viernes 1° de abril.

El ranking FIFA gobernará los destinos de las bolillas y allí la Celeste se ubica en el puesto 16, aunque este jueves 31, antes del sorteo, se publicará uno nuevo que no cambiará mucho las posiciones. Ya está confirmado los seleccionados que estarán en el Bombo 1 y la integración del Bombo 2 todavía resta confirmarse porque México y Estados Unidos no aseguraron aún su clasificación. Lo más probable es que lo hagan, por lo cual los equipos que estarían junto a Uruguay y por tanto no serían rivales en la fase de grupos son:

- Dinamarca

- Países Bajos

- México

- Estados Unidos

- Alemania

- Suiza

- Croacia



En caso que México o Estados Unidos no clasifiquen (al menos uno de los dos lo hará), entraría al Bombo 2 Senegal.

El Bombo 1 estará compuesto por:

- Catar

- Bélgica

- Brasil

- Francia

- Argentina

- Inglaterra

- España

- Portugal

En el Bombo 3 estarán:

- Irán

- Japón

- Marruecos

- Serbia

- Polonia

- Corea del Sur

- Canadá



Senegal integrará este bombo si no pasa al 2.

Bombo 4:

- Camerún

- Ecuador

- Arabia Saudita

- Ghana

- Perú o Australia

- Nueva Zelanda, Islas Salomón o cuarto de Concacaf

- Escocia, Ucrania o Gales



Túnez pasaría al bombo 3 de no clasificar directo México o Estados Unidos