Batalla campal en Sevilla previo a la final de la Europa League

El Eintracht y el Rangers se enfrentan este miércoles (16 horas de Uruguay) en la final de la Europa League en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla. La previa al duelo no comenzó de la mejor manera luego de que cinco aficionados del Eintracht fueran detenidos tras unos altercados con hinchas del elenco escocés antes de la final, informó este miércoles la policía española.



En la noche del martes al miércoles se "produjo una pelea multitudinaria frente a la catedral de Sevilla", en la que dos centenares de aficionados del Eintracht "estaban agrediendo a seguidores del Glasgow Rangers", afirmó la policía en un comunicado.



Los hinchas alemanes no sólo se enfrentaron a los aficionados rivales, sino que también "empezaron a lanzar vidrios, bengalas y mesas contra los agentes de la policía nacional". La policía utilizó material antidisturbios para disolver a los aficionados germanos, cinco de los cuales fueron detenidos por "desórdenes públicos".



En los enfrentamientos no se produjeron heridos salvo un seguidor escocés que sufrió una contusión en la cabeza, precisó la policía.

Pero los conflictos no terminaron ahí, porque este mismo miércoles, previo al duelo, otros grupos de fanáticos se batieron a duelo en el medio de la calle y se tiraron sillas y objetos entre sí.

Primeros intercambios de impresiones entre las aficiones de Eintracht y Rangers antes de la #UELfinal en #Sevilla. pic.twitter.com/xZwd1csDu2 — Mario J. Gordito (@mariogordito) May 18, 2022

Sevillanos cofrades yendo a ver al Calvario por Castelar… pic.twitter.com/AUiijIeWNo — Señor Gañán (@SenorGanan) May 18, 2022

Las autoridades han dispuesto un amplio dispositivo de seguridad con más de 5.000 efectivos entre policías, agentes de seguridad privada y miembros de los servicios sanitarios. El martes, los técnicos de ambos equipos, Oliver Glasner y Giovanni Van Bronckhorst, habían llamado a los aficionados a disfrutar de la final con tranquilidad.



El Eintracht calculó que unos 50.000 aficionados germanos acudirían a Sevilla, mientras por el lado escocés también se apuntaba a la presencia de decenas de miles de hinchas.



Los aficionados del Eintracht ya habían protagonizado otros altercados con aficionados del West Ham inglés en marzo pasado cuando ambos conjuntos coincidieron en la capital andaluza en octavos de final para jugar contra el Betis y el Sevilla.