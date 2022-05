AUF sigue buscando DT para la Sub 20: se reunirán con Broli y esperan a ver qué pasa con el Memo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La gerencia deportiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se comunicó este viernes con Marcelo Broli, actual DT de la Cuarta División de Peñarol y que viene de consagrarse en la Copa Libertadores juvenil, para analizar su posible llegada a la selección Sub 20, confirmó Ovación con fuentes del Ejecutivo.

Justamente desde la AUF le comunicaron previamente a Ignacio Ruglio que iban a llamar a Broli para tener una entrevista con el DT para este puesto. Broli se reunirá el próximo lunes en el Complejo Celeste para escuchar la propuesta que tiene la AUF y también para conocer su posición al respecto.

Broli está en una lista de candidatos junto a Fabián Coito, Paolo Montero y Diego López. En este último caso, la AUF está esperando para conocer si finalmente se confirma o no su llegada a la Universidad de Chile. Los dirigentes están atentos a esta situación, ya que en caso de que el equipo trasandino pise el acelerador saben que las diferencias económicas son importantes y eso haría imposible competir.

En caso de que Broli asuma como DT de la Celeste, surge un inconveniente. En la AUF entienden que debería ponerse ya mismo a trabajar en la selección, por lo que no podría dirigir a Peñarol en la primera Copa Intercontinental juvenil que en agosto se disputará en el Centenario frente a Benfica.



Coito, que entre 2007 y 2018 pasó por todas las categorías formativas de la Celeste y con gran suceso (obtuvo la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de 2015, ganó el Sudamericano Sub 20 en 2017 y fue subcampeón en el Mundial Sub 17 en 2011), sigue con firmes chances de retornar.



La Sub 20, que no tiene DT desde fines del año pasado cuando se terminó el vínculo de Gustavo Ferreyra, busca ahora entrenador para tomar las riendas del plantel y preparar el equipo para el Sudamericano que el año que viene se jugará en Colombia.



La Celeste juvenil fue entrenada primero interinamente por Diego Demarco y en el último tiempo por Diego Alonso, DT de la selección mayor.