Así se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura

La quinta fecha del Torneo Clausura se disputará entre viernes y lunes de la próxima semana y tendrá a los dos grandes jugando fuera de casa y a Plaza Colonia regresando al Prandi en busca de continuar líder de la Anual.

Peñarol saldrá a escena el sábado cuando le toque medirse con Rentistas, que estrenará entrenador, en el Complejo. Por su parte, el domingo, Nacional deberá hacer lo propio pero frente a Fénix en el Capurro.

Plaza Colonia defenderá la cima de la acumulada el lunes de la próxima semana cuando le toque recibir a Cerrito en el Parque Prandi de Colonia.

Así se jugará la quinta fecha del Clausura:

VIERNES 8 DE OCTUBRE:

- Cerro Largo vs. Deportivo Maldonado (20:00) - Estadio Ubilla

SÁBADO 9 DE OCTUBRE:

- Progreso vs. River Plate (12:30) - Paladino



- Rentistas vs. Peñarol (15:30) - Complejo Rentistas



- Wanderers vs. MC Torque (17:45) - Parque Viera

DOMINGO 10 DE OCTUBRE

- Boston River vs. Villa Española (10:00) - Parque Artigas



- Sud América vs. Liverpool (12:15) - Jardines del Hipódromo



- Fénix vs. Nacional (14:45) - Parque Capurro

LUNES 11 DE OCTUBRE

- Plaza Colonia vs. Cerrito (15:00) - Parque Prandi