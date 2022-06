Así se jugará la cuarta fecha del Intermedio: Nacional entre semana y Peñarol en el cierre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cuarta fecha del Torneo Intermedio comenzará antes del fin de semana y es que Nacional jugará el próximo viernes ante Plaza Colonia debido a su participación en Copa Sudamericana.

Por su parte, Peñarol será uno de los que cierre la fecha ya que jugará el domingo a última hora ante Fénix, aunque el lunes habrá un encuentro más entre Cerrito y Cerro Largo.

Liverpool, escolta de los tricolores en la Tabla Anual, jugará el sábado recibiendo a Rentistas en Belvedere.

Así se jugará la cuarta fecha:

VIERNES 1° DE JULIO



- Nacional vs. Plaza Colonia | 20:00 | Gran Parque Central

SÁBADO 2 DE JULIO



- Albion vs. MC Torque | 10:00 | Parque Saroldi

- Liverpool vs. Rentistas | 15:00 | Estadio Belvedere

- Deportivo Maldonado vs. Wanderers | 20:00 | Domingo B. Miguel

DOMINGO 3 DE JULIO



- Danubio vs. River Plate | 12:00 | Jardines del Hipódromo

- Boston River vs. Defensor Sporting | 16:00| Juan A. Lavalleja

- Peñarol vs. Fénix | 19:00 | Campeón del Siglo

LUNES 4 DE JULIO



- Cerrito vs. Cerro Largo | 19:30 | Parque Palermo