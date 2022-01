Así se juega la primera fecha del Campeonato Uruguayo 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comienza un nuevo Campeonato Uruguayo y los rivales que se conocían desde el viernes gracias al sorteo del fixture ya saben qué día y a qué hora les tocará empezar la temporada.



Montevideo City Torque abrirá la primera fecha ante Cerro Largo el sábado 5 de febrero desde las 9:30. Peñarol hará lo suyo ante Fénix a partir de las 17 horas.

Por su parte, Nacional jugará el domingo ante Deportivo Maldonado desde las 20 horas y el lunes será el clásico del Prado en el Saroldi. Cerrito, con estreno de técnico, cerrará la fecha ante un Danubio que recupera la categoría.

Así se juega la primera fecha

Sábado 5 de febrero



Torque vs. Cerro Largo

Cancha: Estadio Centenario

Hora: 9:30



Fénix vs. Peñarol

Cancha: Parque Capurro

Hora: 17:00



Defensor Sporting vs. Liverpool

Cancha: Franzini

Hora: 19:30





Domingo 6 de febrero



Albion vs. Rentistas

Cancha: Estadio Centenario

Hora: 9:30



Boston River vs. Plaza Colonia

Cancha: Estadio Juan Antonio Lavalleja (puede cambiar)

Hora: 17:00



Nacional vs. Deportivo Maldonado

Cancha: Gran Parque Central

Hora: 20:00





Lunes 7 de febrero



River Plate vs. Wanderers

Cancha: Saroldi

Hora: 17:00



Cerrito vs. Danubio

Cancha: Estadio Centenario

Hora: 19:30



Todos los partidos serán televisados a través de VTV Plus.