Así se disputará la fecha 11 del Torneo Clausura

Este sábado se abre la fecha 11 del Torneo Clausura que irá hasta el lunes y que tendrá duelos con puntos muy importantes en juego ya que la recta final es crucial para que cada equipo alcance sus objetivos.

Unos apuntan a liderar, otros a ganarse un lugar en las copas internacionales y hay quienes también luchan por la permanencia y por eso en cada encuentro se juega mucho.

Nacional visita a Villa Española en el Parque Viera, pero también será el escenario del Prado el que reciba uno de los grandes duelos de la fecha: Wanderers-Cerro Largo. Además hay que destacar el juego entre Peñarol-Liverpool y Plaza Colonia-Deportivo Maldonado.

Así se jugará la fecha 11 del Clausura

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE



- Rentistas vs. River Plate (Parque Capuro) - 16:30



- Villa Española vs. Nacional (Parque Viera) - 21:45



DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE



- Cerrito vs. MC Torque (Estadio Franzini) - 16:30



- Peñarol vs. Liverpool (Campeón del Siglo) - 19:00



LUNES 8 DE NOVIEMBRE



- Fénix vs. Sud América (Parque Capurro) - 9:45



- Boston River vs. Progreso (Parque Artigas) - 16:30



- Wanderers vs. Cerro Largo (Parque Viera) - 18:30



- Plaza Colonia vs. Deportivo Maldonado (Parque Prandi) - 21:00