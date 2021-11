Así se disputará la fecha 13, con el partido Peñarol-Cerro Largo como gran atractivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Clausura y por tanto el Campeonato Uruguayo entra en su etapa más decisiva. Faltan solo tres fechas para que culmine la temporada regular y la pelea tanto por el título del torneo corto como de la Anual está al rojo vivo. La fecha 13, la antepenúltima, será inusual y tendrá como gran atractivo el choque entre primero y segundo del Clausura: Peñarol recibirá a Cerro Largo.

Con motivo de la final por Copa Sudamericana entre los brasileños Athletico Paranaense y Bragantino, a disputarse el sábado en el Estadio Centenario, ese día no habrá actividad local, por lo cual la Mesa Ejecutiva ha planificado que habrá partidos jueves, viernes, domingo y lunes.

Fecha 14 del Torneo Clausura

JUEVES 18

- Nacional vs. Cerrito. Parque Central, hora 21.45



VIERNES 19

- Villa Española vs. Liverpool. Obdulio Varela, hora 9.45

- Fénix vs. Deportivo Maldonado. Parque Capurro, hora 16.30

- Wanderers vs. Sud América. Parque Viera, hora 18.45

- Peñarol vs. Cerro Largo. Campeón del Siglo, hora 21.45



DOMINGO 21

- Rentistas vs. Progreso. Parque Capurro, hora 9.45

​

LUNES 22

- Boston River vs. Plaza Colonia. Parque Artigas, hora 16.30

- Montevideo City Torque vs. River Plate. Franzini, hora 19.00