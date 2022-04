Así fue el acto donde Araújo renovó contrato con Barcelona: del llanto a "su hijo es extraordinario" de Laporta a la familia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Quiero agradecer a la familia, que ha venido de Uruguay. Tienen un hijo extraordinario, nos ha llegado al corazón por su carisma y compromiso", expresó Joan Laporta, presidente de Barcelona, en el acto donde Ronald Araújo firmó la renovación de su contrato hasta 2026.

Y seguramente ese fue el festejo más grande que realizaron, mucho más que un gol del zaguero. Es que destacar la calidad humana está por encima de los futbolístico y habla de la forma de ser del jugador que hoy tiene una cláusula millonaria de salida: 1.000 millones de euros.

El Estadio Camp Nou, que también recibió algunos hinchas, fue el escenario en el que se desarrolló un acto de gran nivel demostrando la importancia que tiene seguir contando con un futbolista como el uruguayo en el plantel blaugrana.

¡@RonaldAraujo_4 ya está en el Camp Nou!



Sigue el acto de firma de su renovación en https://t.co/FPQTtPi4iN pic.twitter.com/1so5PGmNR9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 29, 2022

Vestido muy elegante, y de traje, Araújo llegó pasado el mediodía de España al estadio al que suele entrar de equipo deportivo, aunque esta vez era con un fin distinto.

Saludó a todo el que se cruzó en el Camp Nou para luego saltar al campo de juego, pero nuevamente con una vestimenta distinta: sin el short corto y sin los zapatos de fútbol.

Tras diálogo con el presidente Joan Laporta que lo acompañó durante toda la ceremonia, se llevó a cabo el momento más esperado por todos: la firma del contrato.

Pero como suele ocurrir en estos casos, la firma estuvo acompañada de un discurso y en él, Ronald Araújo agradeció la oportunidad y rápidamente se emocionó dejando en claro lo que significa para él y para su familia esta chance.

"Es una felicidad enorme estar aquí, el mejor equipo del mundo. Quiero agradecer primero a Dios la oportunidad por seguir aquí, a mi familia, a mis padres, a mi mujer. Me emociono un poco porque pasamos por muchas cosas. Agradecer a todos, estoy muy contento", expresó antes de romper en llanto.

La emoción de Araujo pic.twitter.com/mqWLN46jlO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 29, 2022

"Nosotros trabajamos mucho para estar acá, para llegar a Europa. Me dijeron que venía a Barcelona, qué felicidad tenía. Esto es fruto de mucho trabajo. Estoy contento de seguir acá, nunca lo dudé. Mi lugar es acá, creo mucho en lo que se está haciendo, en el proyecto. En la gente joven. Vamos a levantarlo y conseguir títulos. Podemos esperar de mí el compromiso y el trabajo, no hay negocio para mí. Se puede contar conmigo en cualquier momento y situación. Aporto mucho al equipo, me siento a gusto, importante. Ojalá podamos ganar muchos títulos", añadió.

🔊 @RonaldAraujo_4: "Nunca lo dudé, siempre tuve claro que mi lugar es aquí" 💙❤ pic.twitter.com/dhXS44WWKy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 29, 2022

En un mano a mano que realizó con Barça TV, al término del acto sentenció: "Yo estaba muy tranquilo. Es verdad que teníamos ofertas muy importantes de fuera. El ruido lo hacía la gente de afuera, yo estaba muy tranquilo. En dos reuniones lo logramos, fue muy fácil. Sabíamos la situación del club, pusimos de nuestra parte y salió bien".