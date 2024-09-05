Argentina 3-0 Chile: la albiceleste goleó en el Monumental y se aseguró segur como líder de las Eliminatorias

Redacción El País

Las Eliminatorias tuvieron continuidad en el Monumental de Núñez con el partido entre Argentina y Chile por la séptima fecha del camino rumbo al Mundial 2026.

En una jornada especial por el homenaje a Ángel di María y la ausencia de Lionel Messi por lesión, los dirigidos por Lionel Scaloni salieron a defender la cima de la tabla de posiciones.

Lo cierto es que lo hicieron de muy buena manera porque no solo se aseguraron continuar una fecha más en lo más alto, sino que además superaron de forma contundente por 3-0 a los de Ricardo Gareca.

Más allá de una primera parte que se mostró un tanto más pareja, en el complemento llegaron los tres goles de la tranquilidad albiceleste por intermedio de Alexis Mac Alliste, Julián Álvarez y Paulo Dybala.