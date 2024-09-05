Argentina 3-0 Chile: la albiceleste goleó en el Monumental y se aseguró segur como líder de las Eliminatorias

Redacción El País
Las Eliminatorias tuvieron continuidad en el Monumental de Núñez con el partido entre Argentina y Chile por la séptima fecha del camino rumbo al Mundial 2026.
En una jornada especial por el homenaje a Ángel di María y la ausencia de Lionel Messi por lesión, los dirigidos por Lionel Scaloni salieron a defender la cima de la tabla de posiciones.
Lo cierto es que lo hicieron de muy buena manera porque no solo se aseguraron continuar una fecha más en lo más alto, sino que además superaron de forma contundente por 3-0 a los de Ricardo Gareca.
Más allá de una primera parte que se mostró un tanto más pareja, en el complemento llegaron los tres goles de la tranquilidad albiceleste por intermedio de Alexis Mac Alliste, Julián Álvarez y Paulo Dybala.
90+5' | ¡Final del partido!
Argentina venció 3-0 a Chile y de esta manera se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
90+1' | ¡Gol de Argentina!
Paulo Dybala, con minutos en cancha y jugando con la "10" ante la ausencia de Lionel Messi, puso el tercero con el que juego pasó de triunfo a goleada.
🤯😍🇦🇷 pic.twitter.com/Z4b90eYFzD— Dybalismo🇸🇪 (@DybalaBostero_) September 6, 2024
83' | ¡Gol de Argentina!
Julián Álvarez no dudó y cuando quedó con pelota dominada y al borde del área sacó un potente remate con el que venció a Gabriel Arias y estiró la ventaja local.
HOMENAJE AL GOL, ESTAS LOCO JULIANpic.twitter.com/3q23wGc1np https://t.co/Jr5Gxir5WL— Fran (@frabigol) September 6, 2024
80' | La recta final mantiene la incógnita
Argentina no logra cerrarlo y aunque Chile carece de ideas, busca aprovechar alguna pelota con la que genere peligro para poner la igualdad en el Monumental.
60' | Argentina domina la pelota y Gareca mete mano
Buscando la reacción de sus dirigidos, el técnico argentino de Chile hizo cambios, en uno de los momentos más complicados porque los trasandinos están abajo en el marcador y no encuentran el esférico.
47' | ¡Gol de Argentina!
En el inicio del complemento, tras gran jugada colectiva, Alexis Mac Allister apareció muy solo dentro del área para definir y poner en ventaja a los de Lionel Scaloni.
our alexis mac allister 🪄 pic.twitter.com/feOJAufoSp— Mimi (@mimimajjaa) September 6, 2024
22:05 | ¡Comenzó el segundo tiempo!
En el Monumental de Núñez ya se disputa el complemento entre Argentina y Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias.
45+3' | ¡Final del primer tiempo!
En un partido donde lo más destacado se vio en los minutos finales, se fueron al descanso con empate sin goles en el Monumental de Núñez.
45' | La más clara terminó siendo de Chile
Luego de un centro de Mauricio Isla que cruzó toda el área de Argentina, el que apareció para cabecear fue Matías Catalán quien estrelló su cabezazo en el palo izquierdo de Emiliano Martínez.
40' | El juego perdió ritmo y se corta demasiado
Una gran cantidad de infracciones y largas pausas de ambos lados cuando se detiene el juego, llevaron a que el ritmo no sea el mismo con el que arrancó y las áreas apenas se pisan.
26' | El primer intento chileno fue de Vargas
Luego de que Rodrigo de Paul perdiera la pelota en la salida, Víctor Dávila puso en carrera a Eduardo Vargas, pero no pudo definir bien. Remató de zurda, pero débil y se fue al tiro de esquina.
18' | Arias evitó el gol de Rodrigo de Paul
El arquero chileno tuvo una muy buena reacción tras el remate del volante que combinó con Lautaro Martínez y remató a colocar, pero Gabriel Arias despejó.
10' | Julián Álvarez se lo perdió dentro del área
Tras una muy buena jugada colectiva, la pelota terminó en el tiro de esquina. De él nació un centro y una serie de rebotes que terminó en los pies del delantero del Atlético. Remató apurado y por arriba del horizontal.
5' | Argentina toma la iniciativa
El equipo de Lionel Scaloni salió desde el inicio a buscar el gol que lo adelante en el marcador con Rodrigo de Paul como el encargado de administrar el juego junto a Alexis Mac Allister.
21:00 | ¡Comenzó el partido!
Ya juegan Argentina y Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Argentina 3-0 Chile
Argentina: Emiliano Martínez; Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez (77' Marcos Acuña); Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister (77' Alejandro Garnacho), Enzo Fernández, Nicolás González (50' Giovani Lo Celso); Julián Álvarez (88' Valentín Castellanos), Lautaro Martínez (77' Paulo Dybala). DT: Lionel Scaloni.
Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz, Thomas Galdames (71' Eugenio Mena); Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría (71' Claudio Baeza), Marcelino Núñez (61' Williams Alarcón); Darío Osorio, Eduardo Vargas (78' Ben Brereton), Víctor Dávila (61' Carlos Palacios). DT: Ricardo Gareca.
Goles: 47' Alexis Mac Allister (A) / 1-0, 83' Julián Álvarez (A) / 2-0, 90+1' Paulo Dybala (A) / 3-0.
Amarillas: Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso (A); Marcelino Núñez, Víctor Dávila, Paulo Díaz (C).
Árbitros: Jesus Valenzuela; Jorge Urrego, Tulio Moreno; Alexis Herrera
VAR: Juan Soto y Carlos Lopez
20:45 | El emotivo homenaje a Ángel di María
El "Fideo" le puso punto final a su carrera en la selección de Argentina tras la Copa América 2024 y tras el bicampeonato en el certamen. En la previa del juego ante Chile fue homenajeado en el campo de juego.
ETERNAMENTE GRACIAS FIDEO, IMPOSIBLE NO EMOCIONARSE 🥹🇦🇷— Rayo Media (@rayomediacom) September 5, 2024
En la despedida de Ángel Di Maria, su hija mayor le escribió una carta que todo el Monumental escuchó, acompañada de las imágenes que marcaron la historia de un ídolo eterno. El mejor de los finales Angelito, gracias 💙 pic.twitter.com/03XrcyW8bk
Junto a su familia y acompañado de quienes fueron sus compañeros en la Albiceleste, Di María observó el video en el campo de juego, se emocionó y fue ovacionado.
20:40 | Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación
Argentina y Chile se enfrentan por la séptima fecha de las Eliminatorias en el Monumental de Núñez y vas a poder vivir los detalles del partido que inicia a las 21:00