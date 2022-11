Argentina lanzó su Mundial en Qatar con un torneo de truco: cuánto es el premio y con quién juega Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En paralelo al Mundial de Qatar 2022, los jugadores de la selección argentina libraran otra competencia dentro de la Universidad de Qatar, la sede donde pasan sus días en Doha. Los futbolistas definieron un competitivo torneo de truco con un pozo en dólares.

Del torneo de truco no solo participan los jugadores. También están anotados el cuerpo técnico, el staff de asistentes y los dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). De hecho, el entrenador Lionel Scaloni, y el mandamás del fútbol local, Claudio “Chiqui” Tapia” forman parte del juego.

Para el certamen interno, se armaron 16 tríos como parte de un esquema que inicia en los octavos de final. Cada llave se juega al mejor de tres partidos a 30 puntos. Cada participante coloca US$ 100 para el pozo. El trío ganador se llevará, además, US$ 1200 dólares para cada integrante (US$3600 en total). En tanto, el trío derrotado embolsará US$ 400 por cabeza.



Lionel Messi jugará justamente con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. En la primera llave se enfrentarán contra Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios y Franco Armani.

Hay varios partidos que se destacan. Scaloni, que juega con sus ayudantes, Walter Samuel y Roberto Ayala, se enfrentará a un trío compuesto por el personal de la AFA. A su vez, los arqueros Emiliano “Dibu” Martínez y Gerónimo Rulli, junto al mediocampista Guido Rodríguez, se enfrentarán a los preparadores físicos.

Los tríos, especialmente entre los jugadores, se armaron por distintas razones como afinidad, posiciones en el campo de juego, y conocimiento. Así, Ángel Di María jugará con Paulo Dybala y Nicolás Otamendi. Los recién llegados Ángel Correa y Thiago Almada se juntaron con Alejandro “Papu” Gómez.

En tanto, Lisandro Martínez hará equipo con Cristián “Cuti” Romero y Nahuel Molina. Por otro lado, Enzo Fernández jugará con Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Por último, Lautaro Martínez se acopló con Nicolás Tagliafico y Juan Foyth.

Dado que son 26 los jugadores, Germán Pezzella y Marcos “Huevo” Acuña, inicialmente, no participarían.