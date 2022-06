Los árbitros denunciaron a Alejandro Balbi tras declaraciones sobre la actuación de Leodán González

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mucha molestia hubo en Nacional luego del juego del último fin de semana ante River Plate. Claro está que por el resultado no fue porque el elenco tricolor se impuso de manera contundente por 3-0, pero sí por el arbitraje de Leodán González.

Así lo hizo saber el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, que en diálogo con Punto Penal de Canal 10 fue muy crítico con la actuación de quien encabezó un equipo que también contó con Richard Trinidad, Ernesto Hartwig y Javier Feres, así como también con Jonathan Fuentes y Mathías de Armas en el VAR.

¿Qué sucedió? Los árbitros denunciaron a Alejandro Balbi por sus declaraciones en las últimas horas según informó Hora 25 de Radio Oriental y de hecho pasará al Tribunal de Ética.

Pocas horas después de lo que fue la victoria de Nacional en el Gran Parque Central, Balbi aseguró: "Estoy indignado por el arbitraje. No recuerdo haber ganado un partido jugando bien e irme re caliente por lo malo que fueron los árbitros".

Cabe recordar que en dicho encuentro Camilo Cándido fue expulsado y estará dos partidos suspendidos. Sobre eso manifestó: "En la primera amarilla de Candido creo que es mejor el silencio que cualquier comentario. Me relamo por decir lo que pienso…".

"Ahora tenemos el VAR, pero los problemas siguen siendo los mismos. Siguen fallando las mismas personas, los árbitros. Lo de los árbitros con nosotros ya es algo reiterativo. Ya nos está hartando", agregó Balbi.

"Si un árbitro se equivoca y a la semana siguiente lo ves designado, es porque la Comisión de Árbitros ve otra cosa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar? Cada vez que vamos a la Comisión, pienso que vamos a perder el tiempo", sostuvo.

Balbi no se detuvo allí y cargó también en el "cuidado" a nuestro torneo: "Está todo bárbaro que Uruguay vaya al mundial, pero el fútbol uruguayo no es solo la selección. No estamos cuidando la liga local".