Cómo está la Anual y cómo se juega la última fecha del Torneo Intermedio

El Torneo Intermedio tendrá este fin de semana su última fecha, más allá de lo que queda pendiente del duelo entre Peñarol y Rentistas. Esto indica que la definición de los equipos que disputarán la final está cerca y hasta se podría resolver este fin de semana.

Cabe recordar que Nacional lidera la Serie A y que la Serie B tiene tres equipos con la misma cantidad de puntos aunque Liverpool está por encima de Wanderers y Albion por diferencia de goles.

Lo que no hay que perder de vista es la Anual, tabla tan importante que hoy también lidera el tricolor seguido por dos de los animadores del Intermedio: Liverpool y Boston River.

Así se jugará la última fecha del Intermedio:

SÁBADO 23 DE JULIO:



- Liverpool vs. Deportivo Maldonado (10:15) - Belvedere

- Albion vs. Peñarol (15:00) - Parque Saroldi

- Wanderers vs. Rentistas (17:30) - Parque Viera



DOMINGO 24 DE JULIO:



- MC Torque vs. Fénix (10:15) - Estadio Centenario

- Defensor Sporting vs. Plaza Colonia (15:00) - Estadio Luis Franzini

- Nacional vs. Boston River (18:00) - Gran Parque Central



LUNES 25 DE JULIO:



- Cerrito vs. Danubio (14:00) - Parque Palermo

- Cerro Largo vs. River Plate (19:00) - Estadio Ubilla