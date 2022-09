De Ancelotti a Valverde: "Si no hacés 10 goles en la temporada me retiro como entrenador"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pocas horas habían pasado de su gol ante Mallorca en el Santiago Bernabéu, pero en el otro arco. Esta vez fue en el lado opuesto aunque una vez más de zurda y por supuesto con la camiseta del Real Madrid. Federico Valverde anotó un nuevo gol y es cada vez más figura del equipo Merengue.

Festejo alocado, puño al cielo y grito de desahogo teniendo en cuenta que su gol llegó en los minutos finales de un partido cerrado que se encontraba empatado sin goles.

Más allá del destaque que hace la prensa sobre el volante uruguayo, también está muy bien considerado por su entrenador, Carlo Ancelotti, con todo lo que eso significa y el italiano en conferencia de prensa fue consultado precisamente sobre el presente del Halcón.

Al técnico le preguntaron si Valverde ya era uno de los mejores del mundo en su posición. Ante esa pregunta, Ancelotti fue cauto y respondió: "Para el mejor del mundo tenemos que esperar un poco".

Pese a ello, ese detalle no impidió que destacara a Valverde de gran manera: "Está tomando confianza en su calidad de tiro, una de las muchas que tiene. Demuestra que no es solo energía, dinamismo, inteligencia en el campo y leer bien las situaciones".

Precisamente sobre sus remates confesó una charla que tuvo con él: "Me parecía raro que en la temporada pasada solo haya marcado un gol con el tiro que tiene. Entonces le dije 'si no hacés 10 goles en la temporada me retiro como entrenador'. Tiene una piedra en el pie", confesó entre risas

Con su tanto en la pasada jornada, Valverde ya llegó a tres goles con solo un mes de temporada, superando los goles hechos en la pasada campaña e igualando su mejor registro goleador desde que es jugador profesional.