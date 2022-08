Carlo Ancelotti y más elogios para el uruguayo Federico Valverde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Previo al encuentro de esta fecha por la Liga de España, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, volvió a hablar sobre el rol que el uruguayo Federico Valverde tiene dentro de su plantel.

El atacante es uno de lo titulares indiscutibles del equipo y se llevó los elogios de su entrenador por su rendimiento: "Es un futbolista muy completo que ha mostrado que puede jugar en banda con una interpretación de la posición muy buena. Nos ha ayudado mucho, mete mucha energía y nos permite ser más intensos en los partidos", dijo el italiano.

Por su parte, el brasileño Rodrygo Goes sube un escalafón en el plantel del y Ancelotti que confirmó que tendrá más oportunidades.

"Va a tener un papel más importante porque el año pasado marcó la diferencia en muchos partidos entrando desde el banco y este año va a empezar más partidos desde el principio", afirmó son tapujos el técnico..

Para tener esa continuidad, el técnico madridista cuenta con Rodrygo en todas las posiciones de ataque, y desveló que será una opción a tener en cuenta para dar descanso a Karim Benzema.

"No solo puede jugar en banda derecha, a veces puede reemplazar a Vinícius por la izquierda en algunos partidos y le podemos probar con Karim como delantero, o en su plaza. Es completo y para él puede ser un año muy importante", adelantó.

Diferente panorama se le presenta a Mariano Díaz si finalmente descarta salir del Real Madrid. "No es que no cuente con Mariano, pero tiene enfrente al mejor delantero del mundo (Benzema) y para él es más complicado jugar que para otros. Es obvio", aseguró Ancelotti.

Confirmó para la visita al Espanyol la recuperación de Rodrygo de los problemas musculares que han impedido que debute esta temporada en LaLiga Santander y el regreso de Toni Kroos tras un proceso gripal.

"Se han recuperado bien y la dinámica del equipo es buena. Estamos preparados para encarar un partido que perdimos el año pasado. El Espanyol es un equipo que lucha mucho en su estadio y necesitamos sacar lo mejor para ganar", opinó.

Tras emocionarse en la despedida de Casemiro y no poder contener las lágrimas 'Carletto' deseó lo mejor al brasileño. "No es solo una relación como técnico, lo hemos pasado muy bien, el año pasado nos ayudó mucho y cuando te despides de alguien como Casemiro te da un poco de pena y te quedas triste. Le deseo lo mejor en su nueva etapa".

La salida de Casemiro entierra cualquier duda que había sobre la continuidad de Dani Ceballos. "Dani se va a quedar porque no tiene duda de quedarse y nosotros encantados. No ha jugado mucho porque hemos tenido un partido por semana, no he rotado demasiado, pero desde la próxima semana, tras el Betis, tenemos partidos cada tres días y va a tener minutos porque los merece", adelantó.