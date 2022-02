Always Ready del Loco Abreu cayó 3-0 y el presidente del club publicó un polémico mensaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Always Ready, equipo que dirige Sebastián Abreu, perdió 3-0 contra Bolivar este último fin de semana y el presidente del club publicó un duro mensaje en redes sociales.

"Entrenadores que piensan en su sueldo y no en trabajar. Entrenadores encaprichados con morir con su idea sin importar ver morir a un club, se van y cobran dinero sin que les importe cómo desangran a los clubes", publicó Andrés Costa, mandatario del equipo boliviano, en Facebook.

El Loco no estuvo presente en el último partido de Always Ready. De acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación, el minuano viajó por un problema familiar donde quería estar cerca de sus seres queridos.



Tras este mensaje del presidente, medios bolivianos ponen en duda la continuidad de Abreu a cargo del equipo.



En el equipo boliviano, el Loco está haciendo su tercera experiencia como DT, la primera de forma exclusiva en ese cargo.



En 2019 estuvo en Santa Tecla de El Salvador de forma interina, donde fue campeón de la Copa El Salvador, y en 2020 en Boston River, donde se desempeñó como técnico y jugador.



Always Ready tiene cuatro puntos en el Grupo B del fútbol boliviano, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. El líder de la zona es Bolívar con nueve unidades.