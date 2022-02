Almeida, Cándido o... ¿por qué no los dos en la banda izquierda de Nacional?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los clásicos amistosos disputados a finales de enero dejaron una preocupación en Nacional: cómo frenar a Ignacio Laquintana cuando lo ataca por su ala izquierda. En ambos partidos el extremo de Peñarol superó con relativa facilidad tanto a Christian Almeida como a Camilo Cándido. Con este antecedente: ¿quién y cómo lo marcará el domingo (hora 17.00) en el Campeón del Siglo?

Almeida fue el titular en ambos encuentros y también el que ocupó el lateral zurdo en los últimos dos juegos del tricolor (victoria 4-0 sobre Rentistas y empate 0-0 con Liverpool), aunque en el primero (derrota 2-3 con Deportivo Maldonado) lo hizo Cándido, quien estuvo ausente por cuestiones familiares ya felizmente superadas en los siguientes choques.

Ya incorporado desde la semana pasada a los entrenamientos, el técnico Pablo Repetto tiene a la orden a Cándido. ¿Recuperará su puesto? Es una posibilidad, pero quizás eso no signifique la salida de Almeida.



Ambos fueron compañeros en Liverpool, uno jugando como zaguero y el otro como lateral, ambos por el sector izquierdo. Por lo tanto, están acostumbrados a jugar juntos, se conocen y más de una vez habrán escalonado marcas sobre un rival para frenarlo. Y esto puede ser un elemento clave para que Repetto decida ponerlos a ambos.

Vayamos primero a los antecedentes. En ambos clásicos de verano el titular fue Almeida, quien en el primero fue reemplazado a los 33 minutos porque no podía con Laquintana y tenía amarilla y en el segundo no salió a jugar el segundo tiempo porque el delantero de Peñarol otra vez lo estaba superando. En ambas ocasiones lo reemplazó Cándido, quien en el primer caso también vio rápido la amarilla al no poder frenar al extremo rival y en el segundo mejoró algo el rendimiento y tuvo de las buenas y de las otras en la marca.

Entonces, la ecuación puede ser: si cada uno no pudo con Laquintana, quizás entre los dos y escalonándolo, sí. La diferencia con respecto a cómo jugaban en Liverpool es que lo harían unos metros más adelante, porque Almeida jugaría como lateral y Cándido como extremo por izquierda, función en las que tiene incluso el antecedente de haber anotado en el triunfo clásico por 2-0 logrado en julio del año pasado en el Gran Parque Central.

Así, un posible equipo de Nacional sería:



Sergio Rochet



José Luis Rodríguez

Leo Coelho

Nicolás Marichal

Christian Almeida



Diego Rodríguez

Felipe Carballo



Matías Zunino o Alfonso Trezza

Manuel Monzeglio

Camilo Cändido



Juan Ignacio Ramírez