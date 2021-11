Las alarmas sonaron en Argentina al mediodía: ¿Messi a una clínica en Montevideo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia se difundió rápido en Montevideo entre los periodistas argentinos que llegaron a estar junto a la selección de Argentina se trasladó a Buenos Aires, donde sonaron las alarmas. Un futbolista dejó el hotel en un automóvil que lo condujo a una clínica para realizarse estudios. La reacción automática fue pensar que se trataba de Lionel Messi.

Sobre el mediodía la incertidumbre se había apoderado de todos los que estaban detrás de la noticia. En la clínica el futbolista se estaba sometiendo a una ecografía. Más pistas de que se trataba el capitán. "Leo parece que no juega", se lamentaban los argentinos. "Messi no va a estar", se ilusionaban los uruguayos.

La duda no se lograba despejar. Desde la clínica se confirmaba a quienes se apostaban afuera que adentro efectivamente se encontraba un jugador de Argentina, pero que les habían pedido confidencialidad, por lo cual no darían ninguna información. Ni siquiera el chofer del auto que trasladó al futbolista dio pista alguna.



Cuando ya comenzaban las especulaciones sobre quién podría sustituir a Messi se supo que no se trataba del capitán albiceleste. El alma le volvió al cuerpo a los argentinos. Julián Álvarez, delantero de River Plate, fue quien concurrió a hacerse los estudios luego de haber sentido una molestia muscular en la zona del pubis. Se descartó una lesión, pero no sería tenido en cuenta para el juego ante Uruguay.

Tranquilidad para Argentina: juega Messi. No tanta para Uruguay.