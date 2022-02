Ajax despidió a su director deportivo por enviar mensajes "inapropiados" a empleadas del club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exfutbolista Marc Overmars fue echado de su cargo de director deportivo del Ajax tras “una serie de mensajes inapropiados” que envió a algunas empleadas de la entidad, anunció este domingo el histórico club de Ámsterdam. Overmars (48 años), que jugó 86 partidos en la selección de su país y fue campeón de la Champions League con el Ajax como jugador en 1995, compartió su “vergüenza” y reconoció “haber superado los límites”, según un comunicado del club, que habla de mensajes enviados a “varias mujeres” en un “periodo de tiempo amplio”.

El presidente del Consejo de Administración del club, Leen Meijaard, citado en el comunicado, lamentó “una situación dramática”, “devastadora para las mujeres que han tenido que gestionar este comportamiento”. Subrayó que Overmars fue “probablemente el mejor director del fútbol que el Ajax ha tenido nunca” pero que “continuar no era una opción”.

“Cuando nos enteramos de esto, actuamos de inmediato, sopesando qué era lo mejor que se podía hacer, todo en consulta con el CEO Edwin van der Sar y con la asistencia de un experto externo. Mejoramos y extendimos su contrato por una razón. Pero, desafortunadamente, se ha pasado de los límites (...) Es extremadamente doloroso para todos. Quiero expresar el deseo de que todos los involucrados tengan la paz y la privacidad para procesar esto”, amplió su mensaje el directivo respecto del proceso que determinó la expulsión.



Marc Overmars ocupaba el puesto de director deportivo desde 2012 y tuvo una responsabilidad importante en los éxitos recientes del club de Países Bajos, sobre todo en su gran papel en la Champions League en 2019 (semifinalista) o en la Europa League en 2017 (finalista). Había renovado recientemente su contrato hasta 2026.

El comunicado completo del Ajax y la disculpa de Overmars



El club emitió un comunicado en el que detalla los motivos de la salida de Overmars. Dice, textualmente: “El Director de Asuntos de Fútbol, Marc Overmars, dejará el Ajax con efecto inmediato. Tomó esta decisión después de varias discusiones en los últimos días con el Consejo de Supervisión y el CEO Edwin van der Sar, en las que les comunicó sus intenciones. Una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo subyacen a su decisión de dejar el club”.



Por su parte, el exdelantero del club también utilizó un texto para hacer su descargo y ofrecer disculpas: “Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a unos informes sobre mi comportamiento. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando una línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. De repente sentí una enorme presión. Pido disculpas. Ciertamente, para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax. Esto supone un gran impacto en mi situación privada. Es por eso que les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz”, escribió.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 6, 2022

Edwin van der Sar, CEO del Ajax, sumó sus palabras al asunto que ya causa conmoción: se trata del club más importante y poderoso de Países Bajos. “La situación me parece terrible para todos y estoy de acuerdo con las palabras de Leen Meijaard. En mi función, también me siento responsable de ayudar a las colegas. Un clima deportivo y laboral seguro es muy importante. Pondremos aún más atención a esto en un futuro próximo. Marc y yo hemos estado jugando juntos desde principios de la década de 1990, primero en el Ajax y luego con la selección nacional y hemos sido colegas en la dirección del Ajax durante casi diez años. Y ahora ha llegado un final muy abrupto. Estamos trabajando en algo muy maravilloso aquí en el Ajax, por lo que esta noticia también será un golpe para todos los que se preocupan por el Ajax”, expresó.



El Ajax está viviendo una temporada casi perfecta: es líder en la liga de su país y está clasificado para los octavos de final en Champions, instancia en la que enfrentará a Benfica (Portugal).



Durante su carrera como jugador, Overmars destacó no solo en el Ajax, también en el Arsenal y en el FC Barcelona.