Agenda de los uruguayos: cuándo y a qué hora ver a los futbolistas celestes más destacados

Desde la final de la Copa Libertadores entre Giorgian de Arrascaeta y David Terans y Agustín Canobbio al enfrentamiento entre el Valencia de Edinson Cavani con el Barcelona de Ronald Araujo. Fede Valverde se preparar para seguir haciendo goles con Real Madrid el domingo ante un Girona con varios uruguayos. Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur tienen actividad por Premier League y Mathías Olivera y Matías Vecino por la Serie A. También hay definiciones de la MLS en Estados Unidos.



Repasá la agenda de sábado a lunes de los uruguayos más destacados, cuando cada fin de semana es una prueba a 22 días del Mundial de Qatar 2022.

SÁBADO



Edinson Cavani celebra su gol en el Sevilla-Valencia. Foto: EFE.

DARWIN NÚÑEZ

Liverpool vs. Leeds

15:45 hora de Uruguay

Sábado 29 de octubre

Fecha 12 de la Premier League



RODRIGO BENTANCUR

Bournemouth vs. Tottenahm

11:00 hora de Uruguay

Sábado 29 de octubre

Fecha 12 de la Premier League



EDISON CAVANI

Valencia vs. Barcelona

16:00 hora de Uruguay

Sábado 29 de octubre

Fecha 12 de LaLiga



BRIAN OCAMPO Y ALFONSO ESPINO / JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ

Cádiz vs. Atlético de Madrid

11:15 hora de Uruguay

Sábado 29 de octubre

Fecha 12 de LaLiga



MATHÍAS OLIVERA

Napoli vs. Sassuolo

10:00 hora de Uruguay

Sábado 29 de octubre

Fecha 12 de Serie A



MANUEL UGARTE, SEBASTIÁN COATES Y FRANCO ISRAEL

Arouca vs. Sporting de Lisboa

16:30 hora de Uruguay

Sábado 29 de octubre

Fecha 11 de Primeira Liga



GIORGIAN DE ARRASCAETA / DAVID TERANS Y AGUSTÍN CANOBBIO

Flamengo vs. Paranaense

17:00 hora de Uruguay

Sábado 29 de octubre

FINAL COPA LIBERTADORES



DOMINGO

Cristhian Stuani con Girona. Foto: @CristianStuani

FEDERCIO VALVERDE / SANTIAGO BUENO, CRISTHIAN STUANI

Real Madrid vs. Girona

12:15 hora de Uruguay

Domingo 30 de octubre

Fecha 12 de LaLiga



MATÍAS VECINO

Lazio vs. Salernitana

14:00 hora de Uruguay

Domingo 30 de octubre

Fecha 12 de Serie A



SANTIAGO RODRÍGUEZ

Philadelphia vs. New York City

21:00 hora de Uruguay

Domingo 30 de octubre

Finales de Conferencia (duelo previo a la final de la MLS)



LUNES

Matías Viña defendiendo los colores de la Roma. Foto: Instagram - Matías Viña.