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El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 8 de abril de 2026

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08/04/2026, 04:00
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Franco Romero celebra su gol con la camiseta de Montevideo City Torque ante Defensor Sporting por Copa Sudamericana.
Franco Romero celebra su gol con la camiseta de Montevideo City Torque ante Defensor Sporting por Copa Sudamericana.
Foto: Ignacio Sánchez.

Nacional por Libertadores y Torque en Sudamericana

Además hay Champions: PSG vs. Liverpool y Barcelona vs. Atlético de Madrid. El clásico en la LUB se juega hoy.

Paris Saint Germain vs. Liverpool

Champions
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16:00
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ESPN 2/Disney+

Barcelona vs. Atlético de Madrid

Champions
#

16:00
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ESPN/Disney+

Mirassol vs. Lanús

Libertadores
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19:00
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ESPN 7/Disney+

Coquimbo vs. Nacional

Libertadores
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19:00
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ESPN/Disney+

Deportivo Cuenca vs. Santos

Sudamericana
#

19:00
#

ESPN 2/Disney+

Recoleta vs. San Lorenzo

Sudamericana
#

19:00
#

ESPN 5/Disney+

Deportivo Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata

Libertadores
#

21:00
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ESPN/Disney+

Audax Italiano vs. Olimpia

Sudamericana
#

21:00
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ESPN 5/Disney+

Junior vs. Palmeiras

Libertadores
#

21:30
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ESPN 2/Disney+

Cusco vs. Flamengo

Libertadores
#

21:30
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ESPN 7/Disney+

Blooming vs. River Plate

Libertadores
#

21:30
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DSports/DGO

Montevideo City Torque vs. Gremio

Sudamericana
#

21:30
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ESPN 3/Disney+

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

Libertadores
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23:00
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ESPN/Disney+

Peñarol vs. Nacional

LUB
#

21:30
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VTV+/AntelTV/BasquetPass

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