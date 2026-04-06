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Agenda Deportiva del 6 de abril de 2026

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06/04/2026, 04:00
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Mauricio Gómez, jugador de River Plate, durante el partido ante Plaza Colonia por la Segunda División.
Mauricio Gómez, jugador de River Plate, durante el partido ante Plaza Colonia por la Segunda División.
Foto: River Plate

River Plate y Miramar se miden en Segunda División

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