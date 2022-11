El 1x1 de Uruguay contra Portugal en el Mundial de Qatar 2022

Uruguay perdió a manos de Portugal 2-0 en el segundo partido del Grupo H que se jugó en el Lusail Stadium y la Celeste quedó obligada a vencer a Ghana en la última fecha, de lo contrario se despedirá de Qatar. Rodrigo Bentancur fue el mejor exponente de la selección; hubo buenos ingresos de Giorgian De Arrascaeta y Facundo Pellistri.

Prácticamente no tuvo trabajo. Solo una incidencia en la que ahogó bien a Cristiano Ronaldo. Con los pies, no se complicó. En el complemento pudo hacer más en el primer gol de Bruno Fernandes, pero la pelota lo sorprendió ante la arremetida de Cristiano Ronaldo. En el final evitó la goleada, otra vez ante Bruno Fernades, con una buena atajada con los pies.

Primer tiempo correcto del capitán de la selección uruguaya. No tuvo mayores contratiempos a la hora de marcar. No logró evitar que Bruno Fernandes levantara el centro para el primer gol. Diego Alonso lo sacó para poner un equipo más ofensivo.

Intentó proyectarse al ataque en un par de oportunidades, pero rápidamente se replegó. No está pudiendo tener el protagonismo que supo tener en las Eliminatorias. Fue amonestado. Terminó muy cansado y ya sobre el final fue sustituido por Matías Viña.

Pocas veces logró desprenderse al ataque. Da la sensación que está jugando muy atrás y que le falta un compañero en el medio para generar una sociedad. No tuvo situaciones de gol; solo un remate que se le fue lejos y arriba.

Perdido en la cancha, no mostró su mejor versión. La posición en la que está jugando no lo ayuda.

Edinson Cavani 4

Fiel a su estilo, en ocasiones bajó varios metros a ayudar al equipo, pero en ofensiva no pudo generar peligro. Tuvo una jugada clara de gol que no logró definir bien. Bajo nivel; no mejoró lo hecho por Suárez contra Corea del Sur.