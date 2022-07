Torneo Metropolitano: Lagomar derrotó a Unión Atlética y es el único líder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Comenzó la cuarta fecha del Torneo Metropolitano 2022 con cuatro encuentros que se disputaron en simultáneo. En uno de ellos hubo cruce de invictos entre Lagomar y Unión Atlética, en el que se definió al único líder del certamen: el elenco de la Costa de Oro, que ganó 90-74. Los comandados por Mauricio Rodríguez se impusieron con un nivel superlativo de Bernardo Barrera, que marcó 25 unidades.



Por el lado del Azulgrana, Sebastián Ottonello fue el líder de goleo con 31 puntos y coronó una gran actuación, pero no fue suficiente para un equipo que se vio superado.



En el vencedor también se destacó Sebastián Sosa, que brindó declaraciones una vez que finalizó el encuentro y se refirió a cuáles fueron los aspectos que llevaron a que su elenco sea el único con arranque perfecto: “La preparación fue muy buena en la pretemporada. En el primer partido no encontramos nuestro juego; no tenemos un salvador, entonces eso hace que cada uno dé lo mejor de sí y funcionemos a nivel colectivo”.



Luego hizo alusión a las características del juego de Lagomar: “La presión y lo defensivo está dentro de nuestra identidad. Hay que tratar de anular al base contrario, ese es nuestro objetivo”.



Tras disputar una gran temporada con Goes en la Liga Uruguaya, Sosa se convirtió en uno de los referentes de su actual equipo: “Estoy muy cómodo en el club, es muy familiar y eso hace que yo esté tranquilo al jugar Vamos a seguir jugando y concentrados para el próximo partido”, declaró con entusiasmo.



Mientras tanto, San Telmo Rápido Sport derrotó 97-87 en su casa a Stockolmo y obtuvo su primera celebración en el certamen, mientras que el azul del Prado sufrió su tercera derrota en cuatro juegos.



Por su parte, Verdirrojo venció 73-68 a Colón con un gran nivel de Corbisiero, que anotó 27 unidades. El ganador sumó su primera alegría en el certamen. Por último, Tabaré se impuso de forma contundente ante Sayago al derrotarlo 94-62, con Glenn como figura con 19 puntos marcados.