Liga Uruguaya: Biguá derrotó 68-67 a Olimpia y Trouville 91-90 a Urupan

Biguá no llegaba en óptimas condiciones al segundo punto de la serie de cuartos de final ante Olimpia: había perdido 85-84 en el primer duelo y tenía afuera del equipo a dos de sus máximas figuras: Donald Sims, que tampoco había disputado el encuentro de apertura de la serie, y Santiago Vidal, que debió ingresar en el cierre del último cuarto.

Con este panorama el Pato de Villa Biarritz saltó al campo con una necesidad: recuperar el rendimiento que lo llevó a ser subcampeón de América a pesar de las ausencias importantes. En el primer tiempo logró sacar una renta de 13 unidades e irse al descanso largo con tranquilidad al tener un marcador parcial 38-25.

Al finalizar el tercer cuarto parecía imposible que el partido se le pudiera escapar a un equipo que era superior a nivel de juego y que logró aumentar la ventaja a 14 unidades. De hecho, en el último tramo llegó incluso a sacar una diferencia de 19 unidades que prometía ser definitiva. Pero los dirigidos por Diego Cal estuvieron a punto de incumplirla. Con un último cuarto notable de la mano de Catalá y Agarbado, el equipo de Gerardo Jauri creció en el juego y logró poner un parcial 25-12 que mantuvo el marcador expectante hasta el final del encuentro.

Pero en los minutos finales y tras un notorio fallo arbitral llegaron los disturbios: a segundos para que sonara la chicharra, Agarbado tomó el tiro, la pelota tocó el aro y el marcador siguió contando. Luego, Catalá volvió a lanzar cuando restaban 1.4 segundos, la pelota tocó el aro y de forma inadmisible sonó la bocina y detuvieron el reloj cuando un jugador de Olimpia tomaba el rebote.

La confusión se apoderó del partido, comenzaron a discutir los protagonistas y la violencia se contagió hacia los de afuera: se metió gente que no debía hacerlo e incluso hubo una discusión entre Luis Santos y el preparador físico de Olimpia, por lo que el árbitro aún no podía ir a la mesa de control. ¿Cómo se terminó resolviendo? El árbitro le dio 2,8 segundos a Olimpia, que tuvo su último ataque. Agarbado probó con el tiro exterior y esta vez la pelota no quiso entrar. Tal como le había sucedido a Rudd en el juego anterior, quien tuvo el tiro ganador en la última lo falló y el Pato celebró tras imponerse 68-67 en el trámite.

Trouville 91 - Urupan 90

Trouville vs. Urupan. Foto: Marcelo Bonjour.

En tanto, Trouville se impuso 91-90 ante Urupan en tiempo suplementario e igualó la serie 1-1. “Tenemos mucho para corregir, pero había que ganarlo como sea”, dijo Federico Soto.

Este martes continúan los cuartos de final con dos juegos

Hoy continúan los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol con dos encuentros. El primero será el que protagonizarán Aguada y Goes en un clásico a disputarse a partir de las 19:15 horas en el Palacio Peñarol. El misionero, que finalizó como líder de la fase regular, cayó en el primer juego de la serie ante un aguatero que sacó provecho de la continuidad que venía mostrando tras disputar los Play-In. En caso de volver a ganar, quedará a solo una victoria de meterse en semifinales. Por su parte, Malvín y Peñarol se miden desde las 21:45 en cancha de Larre Borges en un partido que también será televisado. El aurinegro ganó el primer punto y puso 1-0 la serie; el playero buscará igualarla.