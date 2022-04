Liga Uruguaya de Básquetbol: día y hora para el inicio de los cuartos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Liga Uruguaya de Básquetbol ya conoce a los ocho mejores equipos de la temporada 2021/22 y los que disputarán los cuartos de final del certamen que iniciarán entre este jueves 21 y viernes 22 de abril.

Cabe recordar que las llaves de cuartos de final son al mejor de cinco juegos por lo que todo equipo que se coloque 3-0 en la serie tendrá asegurada su clasificación a las semifinales.

El triunfo de Aguada ante Nacional en la noche del martes cerró el grupo y además definió que habrá clásico porque los de Nicolás Casalanguida se medirán con Goes, uno de los mejores equipos de la fase regular junto a Biguá.

El equipo de Villa Biarritz, de buena actuación tanto en lo local como en lo internacional, se cruzará con Olimpia que cerró la primera ronda de la competencia en la séptima posición.

En otra de las series dirá presente de las sorpresas del torneo: Urupan. El equipo de Pando se medirá con Trouville, mientras que Peñarol, otro de los que terminó entre los cuatro primeros, chocará con Malvín.

Así serán los cruces por el Juego 1 de las series: