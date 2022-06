Leandro García Morales, tras su salida de Aguada: "No me quería ir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leandro García Morales, bicampeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol con Aguada, no continuará en el club y así lo anunció la institución en sus redes sociales. El hecho también llevó a que el jugador se expresara e indicara: "No me quería ir".

A través de un posteo en sus redes sociales aseguró: "Igual que en mi primera etapa en el club, la dirigencia de Aguada decide despedirme aun estando bajo contrato".

García Morales, que ganó la Liga Uruguaya en 2013 y también en la temporada 2018/19, añadió: "No me quise ir en aquel momento y no me quería ir ahora, pero entiendo la decisión de la dirigencia y les agradezco por confiar en mi trabajo todos estos años".

El escolta de 41 años, también expresó unas palabras para la hinchada aguatera a la que le agradeció: "También quiero agradecer muchísimo a todos los hinchas aguateros por las interminables muestras de cariño a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias de corazón".