Goes volvió a la victoria, sigue líder y ya empieza a buscar rivales

Goes estuvo cerca de hacer historia en la fecha anterior. Le bastaba con un triunfo ante Trouville para alcanzar su decimoquinta victoria al hilo e igualar la marca que los de Pocitos habían obtenido en 2012. Sin embargo, cayó de forma sorpresiva ante un rival que no viene siendo protagonista de la Liga Uruguaya. Quizá este aspecto podría haber influido de forma negativa en el ánimo del equipo, pero no sucedió.

El misionero recibió en su casa a Defensor Sporting y respetó su identidad: hacerse fuerte en el juego defensivo para luego hacerle daño al rival en ataque. Puede cambiar algún protagonista, pero la idea se sostiene a puro básquetbol. Esta vez la figura fue el joven Sebastián Sosa, que terminó con 23 puntos, dos asistencias y dos rebotes.

Los primeros 17 minutos de juego fueron parejos; el tuerto comenzó mejor con Cabot y Álvarez desnivelando en el uno por uno, mientras que en el rival Giorgetti no había tenido su mejor inicio desde el tiro exterior, aunque su nivel fue incrementando notoriamente. El trabajo defensivo de Osimani sobre Cabot comenzó a dar resultado en el local, aunque Spurlock seguía manejando los hilos del juego interno de la visita.

Sin embargo, con Sosa como referente ofensivo, y a partir de las corridas de Colmenares el misionero creció. Giorgetti se liberó para asociarse con Sosa y su equipo sacó una renta de cinco que luego pudo ampliar hasta 11. Ya en el segundo tiempo Goes tuvo bajo control el juego y se llevó su decimosexta victoria.

Por su parte, Peñarol derrotó 73-66 a Capitol con Zanotta como figura y Urupan hizo lo propio ante Urunday al vencerlo 104-97 en el alargue.