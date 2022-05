Falleció Alejandro Mazzeo, presidente de Aguada y director de Perfumería Natal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Falleció en horas de este miércoles Alejandro Mazzeo, presidente del Club Atlético Aguada y también director de Perfumería Natal. Tenía 56 años y venía luchando desde hace varios años contra la diabetes.

Mazzeo estaba a cargo de la conducción del club desde el año 2014 aunque ya había llegado a la directiva tres años antes bajo la presidencia de Flavio Perchman.

Bajo su mandato, el equipo fue campeón dos veces de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) en 2018/2019 y en 2019/2020. Además, en la actual edición se encuentra definiendo los cuartos de final.

Aguada justamente tiene que enfrentar a su clásico rival Goes este jueves desde las 21.45 en el Palacio Peñarol. La serie está empatada 1-1.



"Lamentamos el fallecimiento de Alejandro Mazzeo, presidente de Aguada. Un referente importante de nuestro deporte, amable y luchador. A sus familiares, amigos y a todo su Club, un gran abrazo en este momento. QEPD", expresó Goes en redes sociales.

“No soy un presidente con los estándares normales. Me gana el hincha. Cuando veo a Aguada soy demasiado apasionado y no lo disimulo. No me molesta ir con la camiseta, llevar la bandera, un buzo o cantar y alentar. La verdad que me divierto mucho más como hincha que como dirigente porque es como un cable a tierra. Pero cuando no juega el equipo, me junto con los dirigentes para tratar de profesionalizar y buscar la vuelta para darle un valor a nuestro club que ya de por sí lo tiene, pero no se estaba aprovechando como se debe y creo que ahora vamos por buen camino”, dijo a Ovación en marzo del año pasado.



“El amor por Aguada es sanguíneo. No hay otra explicación. En mi familia o sos de Aguada o no pertenecés más”, agregó.