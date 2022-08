Esteban Batista y la selección: la dificultad de Estados Unidos y la victoria "impostergable" ante Puerto Rico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección uruguaya de básquetbol se prepara para continuar su camino rumbo al Mundial 2023 de Japón, Filipinas e Indonesia y, en la antesala de una nueva ventana en la que deberá medirse en primera instancia ante Estados Unidos y luego ante Puerto Rico, anunció la lista definitiva de convocados para el primer compromiso.



En este sentido, el equipo de Rubén Magnano tendrá a disposición a estos 12 jugadores: Luciano Parodi, Agustín Ubal, Jayson Granger, Joaquín Rodríguez, Santiago Vescovi, Martín Rojas, Diego Pena García, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias, Sebastián Ottonello, Esteban Batista y Kiril Wachsmann.



“Bruno Fitipaldo, Salvador Zanotta y Joaquín Osimani se sumarán a la delegación en la preparación del encuentro frente a Puerto Rico”, afirmó la Federación Uruguaya de Básquetbol.



El encuentro ante el conjunto norteamericano será el jueves 25 de agosto a las 22:00 horas en Las Vegas, mientras que el lunes 29 de agosto recibirá a Puerto Rico en el Antel Arena a las 20:10 horas.



En diálogo con Ovación, Esteban Batista, uno de los referentes de esta selección uruguaya, se refirió a la jerarquía del primer adversario: “La dificultad va a pasar por todos lados porque son un equipo muy atlético, muy físicos y con talento. Para nosotros va a ser una prueba muy dura, lo sabemos, vamos a prepararnos de la mejor manera, hacer el mejor partido posible que podamos hacer porque una derrota muy abultada te puede complicar a futuro”, inició. Y agregó: “Por eso hay que ser competitivos y no largar el pie del acelerador porque los puntos a favor y en contra suman mucho y no tenemos que descuidar nada de eso. Después el partido dirá que posibilidades tenemos y qué tenemos que arreglar para un partido muy importante con Puerto Rico”.



Por otra parte, sobre Joaquín Osimani y Salvador Zanotta, dos de las caras nuevas en la lista preliminar, Batista comentó: “Son jugadores de jerarquía, que han tenido los méritos para poder estar en la citación, nosotros vamos a recibirlos de la mejor manera como equipo, que se acoplen lo más rápido posible y puedan aportar lo que les permitió llegar a la selección”.



Por último, se refirió al trámite de local ante Puerto Rico: “Es de los partidos que tenemos apuntalados como impostergables en nuestro afán de lograr el objetivo de ir al Mundial, también es un rival muy duro, pero jugamos en casa, con nuestra gente y eso tiene que tener un valor para nosotros y el otro equipo; es una bala que no podemos desperdiciar, esperemos estar a la altura de ese partido”.