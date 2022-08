Joaquín Osimani sobre su convocatoria a la selección: "No veía venir esta oportunidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección uruguaya de básquetbol se prepara para continuar su camino rumbo al Mundial 2023 de Japón, Filipinas e Indonesia, pero también para disputar la AmeriCup que se jugará en septiembre en Brasil.

En tal sentido, el entrenador Ruben Magnano dio a conocer este martes la lista de convocados para estas dos instancias y la principal novedad pasa por la inclusión de Joaquín Osimani, uno de los jugadores más destacados de la pasada edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol defendiendo a Goes.



“La sensación cuando me enteré que iba a formar parte de este grupo de preseleccionados fue de alegría y muy gratificante”, contó Osimani. Y añadió: “Si bien trabajamos para un equipo, uno trabaja todos los días para que te consideren y poder formar parte de este grupo de la selección”.



En cuanto a los jugadores con los que puede compartir posición en la Celeste comentó: “Este grupo tiene jugadorazos, sobre todo también en mi posición, el nivel es altísimo, tenemos jugadores en las mejores ligas del mundo: Europa, nivel colegiales estadounidense o de la Liga de Argentina“. En esta línea agregó: “Poder compartir prácticas con ellos va a ser lindo, una etapa disfrutable para competir con ellos y aprender”.



Osimani también destacó qué significó para él recibir el llamado de Magnano para sumarse a la selección: “Representar al pais es muy emotivo y también que te llame Ruben, que es un referente a nivel mundial, es algo que también me emociona; me pone contento”. En otro orden, el jugador confesó que le tomó por sorpresa el llamado: “Es una realidad que hace 10 años no estaba siendo parte de los procesos y capaz que no veía venir esta oportunidad, pero que llegue en este momento que me encuentro bastante maduro me pone muy contento, y voy a tratar de aprovechar esta oportunidad al máximo y ayudar desde donde me toque”, declaró.



Osimani destacó que la campaña que hizo con Goes “influyó” para que viva este presente más que soñado.