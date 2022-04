Diego Cal, el líder detrás del "logro histórico" de Biguá, que ahora va por el bicampeonato en la Liga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El vigente campeón uruguayo no solo deslumbra a nivel nacional, sino que compite con los más grandes a nivel continental. Eso fue lo que hizo el Biguá de Diego Cal, que llegó a la final de la Basketball Champions League Americas, que reunió a los campeones de cada país. Fue una actuación inédita para un equipo uruguayo desde que el certamen lleva este nombre.

Es cierto que Biguá ya se había consagrado en 1992 y 2008, pero cuando la competición recibía el nombre de Sudamericano de Clubes Campeones. En diálogo con Ovación, Cal analizó el rendimiento de sus dirigidos en la tercera edición de la Champions y contó que todavía no dimensiona lo hecho por su equipo: “Creo que con el paso del tiempo voy a ir cayendo, la parte de cómo se vivió allá, del día a día hizo que estuviera más enfocado en la tarea que en lo que se decía o no, pero con el tiempo me iré dando cuenta. Ha sido un logro, llegar a la final y competir más allá de no haber podido ganar, poner de nuevo a un equipo uruguayo en esa instancia es algo histórico por ser la primera vez que llega un equipo uruguayo”, inició el DT.

Luego resaltó el camino recorrido donde solo enfrentaron a conjuntos provenientes de Argentina y Brasil: “Dejamos por el camino a tres rivales argentinos que es algo que no pasa comúnmente; en semifinales fue contra el mejor equipo de la liga argentina, que va primero, y también ante un conjunto como Minas Tenis. Ganar el primer puesto en el grupo y dos veces a ellos, que en el Súper 8 de Brasil le ganaron tanto a San Pablo como a Flamengo y que ahora lo eliminó del camino, creo que muestra que fue un torneo espectacular el que hizo el equipo”, manifestó el entrenador.

Al ser consultado acerca de qué análisis hace de San Pablo, el rival en la final, declaró: “Son merecidísimos campeones; no perdieron ningún partido. Creo que chocarnos con ese nivel recién te da el poder visualizar el cómo hacer para nuevamente ir y competir de distintas maneras. Son un equipazo, individualmente tienen una calidad increíble, Bruno Caboclo debería estar jugando en la NBA según el nivel que tiene, y nosotros tomamos decisiones para intentar hacer que ellos tomen los tiros que nosotros queríamos, pero esos tiros los anotaron, fueron eficientes”.

Sobre cómo puede influir en el ánimo colectivo el buen torneo, Cal dijo que después del viaje salieron “fortelecidos como equipo” por el básquet que desarrollaron de cara a los playoffs de la Liga Uruguaya, donde intentarán “conseguir el bicampeonato para Biguá”.