Cordón derrotó 78-49 a Verdirrojo y es el único líder del Torneo Metropolitano

Cordón derrotó 78-49 a Verdirrojo en condición de visitante y es el único líder del Torneo Metropolitano. Vasirani fue la figura del elenco albiceleste, al marcar 16 puntos y comandar el sexto festejo del club en siete partidos disputados.



Por su parte, Unión Atlética y Lagomar cayeron en sus respectivos duelos, pero aún siguen como escoltas. La UA perdió 100-95 en su visita a San Telmo Rápido Sport, mientras que los de la Costa sufrieron su segunda derrota luego de caer 83-72 ante 25 de Agosto.



En tanto, Tabaré derrotó 84-79 a Capitol y también logró quedar segundo. El Indio tuvo una actuación estelar de Bowman Jr, que aportó 25 unidades. Otro de los destacados fue Octavio Medina, segundo máximo anotador del equipo con 19 puntos. Tras el partido, dio declaraciones en diálogo con VTV Plus: “Sabemos que tenemos buena dupla extranjera. Hay que darles la pelota sin empecinarnos, tratamos de ir por afuera y creo que se vio”.



Y añadió: “Me siento cómodo atacando los espacios, todo el equipo está generando, estoy con confianza y cuando no tengo que ir tiro desde afuera”.



Medina también analizó cuestiones a corregir: “Tenemos muchos altibajos con las pérdidas, sobre todo en los primeros partidos. En el anterior yo tuve siete. Lo intentamos mejorar y aprovechar las corridas rápidas, que es donde más perdemos pelotas”.



Después contó los objetivos del club: “Nos planteamos ascender, estamos convencidos sobre eso, pero no nos queremos anticipar y vamos partido a partido porque hay rivales muy duros”, declaró.



Mientras tanto, Colón se impuso 89-64 frente a Miramar con Jones como destacado con 21 puntos. El Verde quedó segundo. Sayago le ganó 63-51 a Olivol y Larrañaga venció 89-77 a Stockolmo, con Cabillón como destacado con 21 puntos aportados.

Este viernes se juega la octava fecha del Metro

La octava fecha del Torneo Metropolitano 2022 se disputará el viernes en su totalidad con siete encuentros en simultáneo. En uno de ellos Verdirrojo recibirá a Lagomar en su casa desde las 20:45 horas. Por su parte, Miramar será anfitrión ante Larrañaga y Cordón, uno de los candidatos al título, deberá medirse ante Stockolmo en cancha del elenco albiceleste. En tanto, Colón jugará en su cancha ante San Telmo Rápido Sport y Tabaré deberá recibir en su casa a Olivol Mundial. Al mismo tiempo, Sayago, que en siete juegos disputados del Metro cosecha solo una victoria, tendrá que cruzarse ante Unión Atlética y los de Ariel y la Vía buscarán comenzar a cambiar la pisada para salir del fondo. Capitol será anfitrión ante 25 de Agosto.