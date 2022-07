Fabián Ramírez Barrios, figura de Cordón: "Trabajamos para ser candidatos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cordón está decidido a ser protagonista en el Torneo Metropolitano 2022. Con cuatro victorias y una sola caída en el torneo se ubicó en la selecta lista de seis equipos que lideran con nueve unidades y es uno de los candidatos a lograr el ascenso a la Liga Uruguaya 2023-2024.



El elenco albiceleste viene de dar un golpe sobre la mesa en la quinta fecha al imponerse 96-71 ante Lagomar e igualarlo en la cima. Los de la Costa llegaban invictos con cuatro triunfos al hilo y se cruzaron con un local que mostró superioridad en varias facetas del juego.



En diálogo con Ovación, Fabián Ramírez Barrios, líder de goleo de Cordón en el último juego, destacó aspectos colectivos: “Estoy contento por el rendimiento del equipo en lo que va de la temporada. Nos vamos sintiendo cada vez mejor, la química del equipo también va mejorando y siempre aportamos el granito de arena de cada uno dando un plus para que al equipo le vaya bien. Acá no hay egoísmo, somos un equipo al que no le sobra nada y sabemos jugar con eso”.



A la vez, se refirió a la preponderancia del juego en el que le quitaron el invicto a Lagomar y, al ser consultado acerca de si eso tiene un valor especial, respondió: “Sí, ese plus que se la da a la importancia del partido, pero los tomamos todos por igual: con el mismo deseo y la misma ilusión de salir a imponer nuestro juego, marcar el ritmo, manejar los tramos del partido y disfrutar”.



“Por suerte se están dando las cosas, si bien en el segundo partido estuvimos un poco ansiosos y no nos salieron las cosas pudimos retomar el juego que queremos hacer”, agregó.



A la hora de definir cuáles son los rasgos identitarios de un elenco que se preparó para lograr el ascenso, Ramírez Barrios no dudó: “La identidad nuestra es la intensidad con la que salimos a buscar el partido, tanto en defensa como en ataque. Salimos a buscar todo el tiempo manejar el ritmo del juego y esa es la esencia de este equipo”.



En cuanto a si visualiza a su actual club como uno de los candidatos a subir de categoría, el jugador comentó: “Por la historia del club sería algo lindo que se pueda lograr el ascenso. No nos sentimos candidatos, pero vamos a trabajar para tratar de ser uno de ellos. Lo venimos haciendo bien, estamos en buen camino y lo importante es seguir sumando puntos para estar prendidos arriba”.



Sobre el partido de hoy ante Sayago dijo que, si bien el rival aún no ha ganado, no pueden subestimarlo.