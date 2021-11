La emotiva carta de un médico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy quiero compartir con ustedes la carta de un médico, y el emotivo mensaje detrás de ella: “Como médico intensivista, veo y trabajo a diario con el impacto que tiene la epidemia Covid en los pacientes y en quienes les brindan los cuidados necesarios. Al final del día, sólo deseo meterme en mi cámara de descompresión (mi auto), construido por personas que aman la conducción, y así poder conducir el coche que me había negado a mí mismo… hasta ahora. Me sentía culpable por la indulgencia… pero ya no más, porque hoy más que nunca, he logrado comprender la fragilidad de la vida.”



Sin lugar a dudas que esta pandemia nos ha afectado a todos, y de diferente manera. Este médico comprendió que en algún momento debemos permitirnos cierta libertad, y para él, fue adquirir el auto de sus sueños. Es una historia que bien puede trasladarse a cualquier situación, y en vez de un coche, quizás su anhelo sea el de pasar más tiempo con la familia, o irse a pescar con los amigos, o realizar ese viajecito al interior que tanto deseaba pero que nunca concretó… Lo importante es no dejar que transcurra demasiado el tiempo… y que sea muy tarde. ¡Gracias Dr.!