Al ataque: Nacional y la fórmula que encontró para intentar fichar a Carlos Auzqui

Es un último impulso, en una operación compleja y harto difícil de concretar, pero se hace porque el jugador mostró ganas de venir a vestir al camiseta de Nacional. Entonces, como el técnico Pablo Repetto espera tener en sus filas un jugador de sus características, el tricolor no afloja en la búsqueda del extremo Carlos Auzqui, jugador que River Plate de Argentina no quiso negociar al Ferencváros de Hungría.

La triple negociación que se está llevando adelante, que implica al futbolista, su representante y la dirigencia millonaria, obligó a Nacional a buscar un mecanismo que puede permitirle ser capaz de realizar el ingreso del jugador que se entiende que elevará el nivel de competencia del equipo.

De acuerdo con los datos que pudo obtener Ovación, se está planteando realizar una inversión por un porcentaje de la ficha, algo similar a lo que se hizo con Liverpool por el fichaje de Juan Ignacio Ramírez.

En este caso, para que la operación pueda ser viable y entregue también una buena perspectiva de futuro a todas las partes, se habla de un vínculo de dos temporadas con el futbolista que el 16 de marzo cumplirá 31 años.

Al “Perro”, como le bautizaron, según quedó en claro, le satisface esa opción, en virtud de que vendría a ocupar un lugar importante en el plantel tricolor. Y, además, con seguridad contractual y con posibilidades de percibir una remuneración en dólares que sería superior a lo que hoy recibe en River al trasladar los pesos a dólares.

Eso sí, las dificultades son grandes. Por ejemplo, para poder alcanzar el acuerdo, Nacional, además de tener que tomar una determinación fuerte, porque elevaría un poco su presupuesto mensual, necesita la aprobación de un club que hasta el momento lo que buscó es recibir una oferta grande por toda la ficha del futbolista.

Quizás pueda colaborar el hecho de que Auzqui abre con entusiasmo las puertas para el tricolor. Pese a ello, no se trata esta de la única carta que los presididos por José Fuentes están tirando arriba de la mesa para ver si es posible cumplir con el petitorio del DT.

De forma paralela a la negociación que se siguen encaminando por Auzqui hay gestiones por otro futbolista argentino y por uno ecuatoriano.

Los dos jugadores en cuestión son extremos y aportarían características similares a las que cuenta Auzqui. Aunque estarían un escalón por debajo, al menos en la evaluación técnica, en estos casos serían fichajes cuyo costo global sería más bajo.

Esto significa que entre salario, comisiones y fichaje, a Nacional le demandarían, cualquiera de estas dos opciones, una erogación inferior.

En las próximas horas tendrá que haber una definición al respecto porque se va a cerrar la ventana de transferencias.

Dicho sea de paso, la incorporación del zaguero Leonardo Coelho sufrió una pequeña complicación.

De acuerdo con lo que se informa desde México, Atlético San Luis recibió una propuesta económica de otra institución por la ficha del futbolista brasileño. Los números manejados allí se pondrían por encima de lo que venía siendo conversado entre tricolores, representante de Coelho y el club mexicano.

Si bien Nacional no baja los brazos, porque quiere contratar otro zaguero y la opción que había surgido más clara era la de Coelho, está claro que el panorama cambió un poco.

En otro orden, Nacional está aguardando por una respuesta desde Colombia para la solicitud que realizara el propio Alex Castro, con los abogados contratados por los tricolores, de exoneración de la pena que le fuera aplicada por la DIMAYOR. El equipo jurídico que elevó el escrito al organismo competente en el fútbol colombiano argumentó en la defensa de Castro que la reglamentación del Torneo Especial, que originó la sanción de seis partidos para el extremo, establece que la pena debe cumplirse en el mismo certamen y no puede trasladarse a otro y mucho menos a otras Ligas. Los tricolores naturalmente que no tienen claro si la respuesta a la referida solicitud podrá llegar antes del inicio del Torneo Apertura (Nacional juega el domingo) pero hay suma confianza en que puedan recibirse novedades rápidamente. O sea, que en el peor de los casos Castro sea habilitado para jugar a partir de la segunda fecha del campeonato.

en tres colores

El equipo está, pero quizás pueda recibir un cambio

Nacional, que concentrará el sábado para disputar su partido del domingo ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central, trabajó en La Ciudad Deportiva Los Céspedes con un plantel que recibió el retorno de tres futbolistas.



Entrenaron y están enchufados

Sergio Rochet, que actuó como titular en los dos partidos de la Selección uruguaya, y Brian Ocampo, que fue convocado pero no se quedó en el plantel que compitió, entrenaron en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes con el mismo entusiasmo de siempre. Ambos serán titulares.



Lozano firmó su contrato

Leandro Lozano, jugador que retornó al club desde Boston River, firmó su vinculación con Nacional. Su llegada, que potencia el lateral derecho del equipo, había sido solicitada por el técnico Pablo Repetto. Se trata de un jugador plenamente identificado con el club. Con sentido de pertenencia.



Christian Almeida está pronto

El entrenamiento que se realizó en la pasada jornada en Los Céspedes contó con la participación de Christian Almeida. El Keke dejó de lado la sobrecarga muscular y quedó pronto para regresar a la competencia. Igualmente, se presume que no será titular el domingo.



El once titular

Si la defensa jurídica que Alex Castro lleva adelante en Colombia de su inhabilitación no tiene un resultado positivo, el once de Nacional para debutar en el Apertura será con: Rochet; J. Rodríguez, Laborda, Marichal, Cándido; D. Rodríguez, Carballo; Trezza, Otormin, Ocampo; J. I. Ramírez.