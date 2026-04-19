Un poco de cuidado

Existe una profunda molestia a nivel social sobre el caso del joven Moisés que mató a su padre tras enterarse de los abusos que este ejercía sobre su madre y sus hermanas. La jueza del caso lo condenó por homicidio, mientras que mucha gente cree que debería estar libre. Puede ser. Pero hay que tener cuidado al definir cuestiones de derecho penal al fervor de las emociones de un caso particular. El valor que tutela aquí la ley es la vida, y hay que caminar con pies de plomo.