Orsi y un problema serio

Cuando los fuegos artificiales de la polémica por la compra de su auto empezaban a apagarse, el presidente Orsi reavivó la polémica. Lo hizo con unas declaraciones incomprensibles, que se han vuelto “meme” perenne en el mundo virtual. Eso de que “cuando veo un descuento, me tiro de cabeza”. La duda que deja esto es quién asesora en comunicación al presidente. Porque según se informó, hay un batallón de experiodistas trabajando en la Torre. ¿Para esto?