Ola de violencia criminal

La seguidilla de crímenes violentos que está padeciendo el país desde hace semanas, no debe pasar desapercibida. Es como que la sociedad se ha anestesiado, y asume como normal cosas que no tienen por qué serlo. Lo que estamos viendo es a pequeñas bandas desorganizadas, lanzadas a un espiral de violencia sin freno. La pregunta es qué piensa hacer la autoridad frente a este drama. No se ve una conducción pro activa del ministerio, ni un actuar que disuada de la policía.