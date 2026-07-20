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El País Opinión La Clave

Ola de violencia criminal

20/07/2026, 03:15
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La seguidilla de crímenes violentos que está padeciendo el país desde hace semanas, no debe pasar desapercibida. Es como que la sociedad se ha anestesiado, y asume como normal cosas que no tienen por qué serlo. Lo que estamos viendo es a pequeñas bandas desorganizadas, lanzadas a un espiral de violencia sin freno. La pregunta es qué piensa hacer la autoridad frente a este drama. No se ve una conducción pro activa del ministerio, ni un actuar que disuada de la policía.

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