Oddone no acierta

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que existe un consenso en la sociedad uruguaya de “gastar más para atender la pobreza infantil”. Eso es una ridiculez. Primero, en Uruguay hay consenso en que tenemos un problema con la pobreza en general, y que el estado no hace lo suficiente. Pero el problema no es la cantidad del gasto, sino cómo se hace. Cuando gastamos 800 millones de dólares por año sólo en el Mides, el problema no parece ser la cantidad del gasto.