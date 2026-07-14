Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión La Clave

Oddone no acierta

14/07/2026, 02:40
Compartir esta noticia
+ Seguir en

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que existe un consenso en la sociedad uruguaya de “gastar más para atender la pobreza infantil”. Eso es una ridiculez. Primero, en Uruguay hay consenso en que tenemos un problema con la pobreza en general, y que el estado no hace lo suficiente. Pero el problema no es la cantidad del gasto, sino cómo se hace. Cuando gastamos 800 millones de dólares por año sólo en el Mides, el problema no parece ser la cantidad del gasto.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar