Obsesión del gobierno

Durante una entrevista con el programa En Clave País de este diario, Álvaro Delgado usó un termino muy acertado. Habló de la “luisdependencia” del gobierno. Y es tal cual, porque ante cada problema, ante cada crisis, los voceros del gobierno actual parecen requerir de traer a escena a Lacalle Pou. Si estalla el lío por la camioneta, ahh... nadie le cuestionaba a Lacalle Pou su moto. Si hay problema con la rendición, que Lacalle Pou intervenga. Es digno de sicólogo.