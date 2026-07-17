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El País Opinión La Clave

Obsesión del gobierno

17/07/2026, 02:45
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Durante una entrevista con el programa En Clave País de este diario, Álvaro Delgado usó un termino muy acertado. Habló de la “luisdependencia” del gobierno. Y es tal cual, porque ante cada problema, ante cada crisis, los voceros del gobierno actual parecen requerir de traer a escena a Lacalle Pou. Si estalla el lío por la camioneta, ahh... nadie le cuestionaba a Lacalle Pou su moto. Si hay problema con la rendición, que Lacalle Pou intervenga. Es digno de sicólogo.

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