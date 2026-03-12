Militando un agujero

El protagonismo en la agenda pública del pro secretario Jorge Díaz, es una pésima noticia para el gobierno. No sólo porque es alguien que genera profundo rechazo en la población, sino por una cuestionable probidad ética. Ahora se ha lanzado a insultar al senador Ojeda, y a acusar a la oposición de “militar una estafa”, por criticar su manejo del caso Cardama. Claro, el día que el estado deba pagar millones por los desmanejos de Díaz, él estará haciendo plata defendiendo narcos.

