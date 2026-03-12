Temas del día:
El País Opinión La Clave

Militando un agujero

12/03/2026, 02:45
El protagonismo en la agenda pública del pro secretario Jorge Díaz, es una pésima noticia para el gobierno. No sólo porque es alguien que genera profundo rechazo en la población, sino por una cuestionable probidad ética. Ahora se ha lanzado a insultar al senador Ojeda, y a acusar a la oposición de “militar una estafa”, por criticar su manejo del caso Cardama. Claro, el día que el estado deba pagar millones por los desmanejos de Díaz, él estará haciendo plata defendiendo narcos.

