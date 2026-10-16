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El País Opinión La Clave

Fiscalía, narcos y dudas

16/10/2026, 02:45
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Un informe del semanario Búsqueda señala que existe enorme inquietud en el gobierno por la posibilidad de que un abogado que habría defendido a narcotraficantes, y que concursó para ser fiscal, pueda obtener ese cargo. Lo curioso de esa inquietud es que parece un poco hipócrita. Es bueno recordar que el actual Prosecretario de presidencia, y ex Fiscal General, cuando trabajó como penalista también defendió a narcos. Y eso parece que no preocupó tanto.

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